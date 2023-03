Estado cadastra em programa social famílias atingidas por cheias em Marabá

Reneide Alves ainda não tem previsão de voltar para casa. O imóvel onde mora continua debaixo d’água. “Eu perdi móveis, colchão, comida… e esse benefício vai nos ajudar muito. A água encheu de uma vez que não deu tempo para nada”, relembra a dona de casa.

Mais de 350 famílias afetadas pelas cheias dos rios Itacaiúnas e Tocantins, em Marabá, no sudeste paraense, já foram cadastradas no Programa Recomeçar, do governo do Estado. A estimativa é beneficiar 1.600 famílias.

“Começamos o cadastramento pelas famílias que estão nos abrigos. Vamos continuar de maneira ininterrupta. Nós só vamos sair de Marabá quando todas as famílias atingidas pelas enchentes dos rios forem atendidas”, garantiu o coronel Arthur Vieira, coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual.

Deslocamento – O Corpo de Bombeiros dá suporte às famílias que não conseguem se deslocar até o local do registro no programa. “Nós estamos transportando essas famílias do abrigo até o local de cadastramento, em frente ao quartel do 5º Grupamento, para que possam ter acesso a esse programa, que tem um papel fundamental no sentido de proporcionar às famílias, sobretudo as mais carentes, um recurso pra reiniciarem a vida”, reforça o major Felipe Galúcio, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) de Marabá.

A dona de casa Antônia dos Santos já tem planos para usar o recurso. “Minha casa encheu completamente, agora estamos no abrigo até a gente poder voltar para casa. Esse benefício vai ajudar a comprar o que perdi, ajudar a reconstruir mesmo”, planeja Antônia.

O Programa Recomeçar visa conceder um salário mínimo, em cota única, para as vítimas que possuam renda de até três salários mínimos e que tiveram suas residências atingidas pelas enchentes. Além do programa, estão sendo distribuídos cerca de 2,5 mil cestas de ajuda humanitária, 2 mil kits de higiene, produtos para dormitório e 2 mil colchões.

