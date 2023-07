Estado capacita mais de 100 profissionais de saúde para atuar em ações de vacinação durante eventos internacionais

Belém vai receber, no mês de agosto, o “Diálogos da Amazônia” e a “Cúpula da Amazônia”, dois importantes eventos que trarão muitos visitantes à cidade. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) irá montar dois postos de vacinação especiais para atender os participantes que estiverem com calendário vacinal desatualizado.

Visando aprimorar o serviço de vacinação, a Sespa promoveu no dias 25 e 26, uma capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuarão em um dos dois postos que serão montados: um no aeroporto de Belém e outro no Hangar – Centro de Convenções. O local funcionará entre os dias 01 e 11 de agosto e outro no, nos dias 04, 05, 06, 08 e 09 de agosto.

Ao todo, mais de 120 profissionais participaram dos cursos de atualização em vacinação, realizados no Sindicato dos Urbanitários do Pará na terça-feira e na Escola Técnica do Sus na quarta-feira, ambos na capital do estado. Trata-se de profissionais com experiência em vacinação, já tendo atuado desde o início das campanhas de aplicação de doses contra a Covid-19.

A capacitação foi realizada pela Divisão de Vigilância em Saúde (DVS) do 1º Centro Regional de Saúde, que corresponde à região metropolitana de Belém. Segundo Ruth Cardoso, diretora da DVS, a capacitação foi importante. “São profissionais experientes, mas é sempre importante atualizá-los sobre as vacinas que disponibilizaremos nessas ações especiais. Todos sairão prontos para atenderem os visitantes e moradores de Belém que estiverem nos eventos”, declarou.

Nos dois pontos de vacinação que serão montados pela Sespa serão ofertadas as seguintes vacinas: Hepatite B, Covid-19 (incluindo a bivalente), Febre Amarela, dT (que previne difteria e tétano), Influenza, Tríplice Viral (contra caxumba, sarampo e rubéola) e HPV para adolescentes e imunossuprimidos.

