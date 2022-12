Estado contemplará 13 mil crianças com presentes de Natal

Na manhã desta próxima quinta-feira (22), a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) vai receber a presença do Governador do Estado Helder Barbalho e da primeira-dama, Daniela Barbalho, onde contemplará 13 mil crianças com presentes de Natal, a iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Fundação ParáPaz.

Na ocasião serão contempladas crianças em situação de vulnerabilidade, de 6 a 12 anos, assistidas pela Fundação ParáPaz, e aquelas cadastradas em atividades nas Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém: Cabanagem, Jurunas/Condor, Terra Firme, Padre Bruno Sechi (Bengui), Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará) e Antônia Corrêa (Marituba).

O objetivo é proporcionar um momento de alegria e lazer ao público infantil, além de promover internação social no período natalino.

Foto Reprodução Internet