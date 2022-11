Estado deve enviar Rotam para garantir trânsito da Banav no Camará

O bloqueio do Porto da Foz do Rio Camará prometido por moradores de Salvaterra, Cachoeira do Arari e Soure caso a empresa Banav chegue amanhã (11) com lancha trazendo passageiros de Belém para o Círio de Nazaré em Soure deverá ser duramente repreendido pela Polícia Milita

A coluna apurou que o Estado já preparou o envio de uma tropa da Rotam, com grande efetivo, que estaria, inclusive, orientada a prender lideranças do movimento.

A ordem vem de cima e o entendimento da PM em Belém é o de que a lei deve ser cumprida. Como a Banav ainda possui a concessão para operar no trecho Belém-Camará, a corporação se vê na obrigação de agir para garantir o direito de ir e vir e deixar que o consumidor regule o mercado com as opções que têm.

Também há o entendimento de que o momento é diferente de setembro, quando havia comoção pela morte de 23 pessoas no naufrágio da lancha Dona Lourdes 2, e quando os manifestantes fecharam o porto pela primeira vez e enfrentaram o Batalhão de Choque.

Fonte: NMnotíciamarajó

