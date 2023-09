Estado divulga funcionamento dos órgãos públicos no feriado de 7 de Setembro 

Nesta quinta-feira (7), é comemorada a Independência do Brasil, data que faz alusão ao dia que o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser monarquia, em 1822 no comando do imperador Dom Pedro I. Diante da importância da data, o expediente nos órgãos da administração direta e indireta do Estado terão atendimentos específicos conforme o decreto nº 2.871, publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) de 25 de janeiro de 2023.

Veja o que funciona e não funciona no feriado prolongado.

Estação das Docas – A Estação das Docas, no bairro da Campina, estará aberta na próxima quinta-feira (7). Atualmente o complexo funciona com horários reduzidos em razão das obras de restauração do local realizadas pelo Governo do Estado.

Parque Zoobotânico Mangal das Garças – O Mangal das Garças estará funcionando normalmente neste feriado. (Entrada gratuita)

Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” – O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, no bairro do Curió-Utinga, irá funcionar normalmente no feriado do dia 7 de setembro. O Parque, que fecha às terças para manutenção semanal, estará aberto excepcionalmente nesta terça, dia 5 , em razão de um evento alusivo ao dia da Amazônia que irá ocorrer no local.

Parque da Residência – O espaço funciona em horário normal, de 9h às 16h

Parque Urbano Belém Porto Futuro – 6h às 22h com entrada até 21h30

Terminal Hidroviário de Belém – O espaço funciona todos os dias da semana, das 6h às 18h30.

Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) – Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) – Os hospitais estaduais de gestão direta do Estado: Santa Casa, Ophir Loyola e Hospital de Clínicas, em Belém; Hospital Regional de Cametá, Hospital Regional de Salinópolis e Hospital Regional de Conceição do Araguaia, funcionarão em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência de cada um.

As Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia) e os Caps tipos I e II de gestão estadual não vão funcionar nos dias 07 e 08 de setembro e só retornarão ao atendimento normal a partir da segunda-feira (11).

A Policlínica Metropolitana, em Belém, não funcionará na quinta-feira (07) e a do Lago de Tucuruí atenderá apenas os usuários do setor de hemodiálise. O funcionamento de ambas será normal na sexta (08).

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, não realizará atendimento neste feriado e funcionará normalmente na sexta-feira (08).

Hospitais – Os hospitais estaduais de gestão direta do Estado (Santa Casa, Ophir Loyola e Hospital de Clínicas, em Belém; Hospital Regional de Cametá, Hospital Regional de Salinópolis e Hospital Regional de Conceição do Araguaia) funcionarão no feriado do dia 07 em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência de cada um.

Do mesmo modo, funcionarão o Hospital Regional Abelardo Santos e Hospital Público Estadual Galileu, em Belém; o Hospital Materno-Infantil de Barcarena, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém; o Hospital Regional Público da Transamazônica, o Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos, em Altamira; o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba e o Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas (HRPL).

O Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém; o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua; o Hospital Regional de Castanhal; o Hospital Regional de Redenção; o Hospital Geral de Tailândia (HGT), o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, também funcionarão em regime de plantão no feriado do dia 07 para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência de cada um.

Em Capanema, o Hospital Regional Público dos Caetés e Policlínica dos Caetés funcionarão normalmente nos dias 07 e 08 de setembro para consultas e exames. Já o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea Caetés) retoma seus atendimentos na sexta-feira (8).

Em Tucuruí, os consultórios de especialidades do Hospital Regional de Tucuruí e a Unacon não funcionarão no feriado do dia 07, porém o pronto atendimento do hospital segue normal. Na sexta-feira, 08, todo o Complexo Hospitalar Regional de Tucuruí retoma aos atendimentos normais.

O Hospital Regional do Baixo Tocantins – Santa Rosa, funcionará em regime de porta aberta no dia 07, ao pronto atendimento em trauma e obstetrícia e na hemodiálise. No dia seguinte, presta expediente normal em sua totalidade.

Sepladn – A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que, nesta quinta-feira (07) e sexta-feira (08), as unidades da Estação Cidadania não abrirão ao público, em razão do feriado nacional de Independência do Brasil, comemorado no dia 07 de setembro. A medida está amparada pelo decreto de n° 2.871, publicado em edição extra no Diário Oficial do Estado (DOE), de 25 de janeiro de 2023.

Os serviços serão retomados na próxima segunda-feira (11), conforme agendamento prévio, e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros nas Estações. Os atendimentos que estavam marcados para o dia 08 de setembro serão reagendados, sem prejuízos aos usuários.

Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) – As Centrais de Abastecimento do Pará (CEASA) seguem normalmente com as atividades de comercialização e atendimento aos clientes nesta quinta-feira (07). As vendas dos produtos hortifrútis no Mercado ocorrem de 20h às 06h.

Sábado: fechado

Domingo: 20h às 8h

Cosanpa – Feriado no dia 07/09/2023 para os empregados que trabalham no horário comercial, inclusive nas Lojas de Atendimento ao Público da RMB e Escritórios de Núcleo do Interior do Estado, exceto para os empregados que trabalham em regime de turno de serviço e em escala de revezamento; • Facultado no dia 08/09/2023 para os empregados que trabalham no horário comercial, exceto para os que trabalham regime de turno de serviço, em escala de revezamento e lojas de atendimento ao Público da RMB e Escritórios de Núcleo do Interior do Estado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex RIbeiro/ag Pará