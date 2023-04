Estado do garoto esfaqueado apresenta melhora, mas ainda é grave

O garoto ferido a facada na região do abdome por um colega de 17 anos dentro de uma sala de aula na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Palmira Gabriel, está internado no Hospital Saúde da Mulher, onde apresenta melhora no estado de saúde, apesar de o caso ainda ser de natureza muito grave. As informações foram prestadas na tarde desta sexta-feira, 31, pelo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, que acompanha de perto o desenrolar dos fatos.



Segundo Machado, o menor apreendido, que está à disposição da Divisão de Atendimento ao Adolescente – DATA, irá responder pelo crime de tentativa de homicídio, apesar de ter apenas 17 anos. Já foram tomados os depoimentos da mãe do garoto, assim como de professores da Escola Palmira Gabriel, onde as aulas estão suspensas provavelmente até a próxima terça-feira, a depender do desenrolar dos fatos.

MANIFESTAÇÃO

Anda nesta sexta-feira, estudantes, professores e pais de alunos fizeram uma manifestação em frente à escola, oportunidade em que fecharam uma das vias da Avenida Augusto Montenegro, onde o trânsito ficou bastante conturbado por várias horas até terminar o ato público, que foi pacífico, para exigir mais segurança nas escolas e menos violência.

ATENTADO

Como é de domínio público, o caso do esfaqueamento do aluno ocorreu menos de uma semana depois de um estudante ter morto, a facadas, uma professora idosa dentro de uma escola no Sul do País. Para completar, também hoje, surgiram informações de que seria feito um atentado dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, para onde seguiu uma equipe de agentes da Polícia Federal com objetivo de levantar os fatos. As aulas foram suspensas na unidade de ensino e também foram postas em prontidão as polícias Civil e Militar.



Imagem: Reprodução