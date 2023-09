Estado do Pará apresenta 14% de redução nos crimes violentos

O Estado do Pará reduziu em 14,29% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), aqueles que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os dados apontam uma queda nos indicadores da criminalidade no Estado, que destaca o mês de agosto de 2023 como sendo o melhor na linha histórica, desde o ano de 2010.

De acordo com os números, o Pará também registrou uma queda de 14,25% nos Crimes Violentos considerando o acumulado dos oito meses de 2023, quando comparados com o mesmo período de 2022.

Os dados foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

Secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado reforça as reduções e destaca as ações estratégicas implementadas para a manutenção dos indicadores dos crimes violentos até o final do ano de 2023.

“Nós fechamos O mês de agosto como o melhor mês de agosto de toda a linha histórica, com redução nos crimes violentos. Alcançamos uma queda de um pouco mais que 14% considerando o acumulado de janeiro a agosto, e também uma redução significativa relacionada ao mês de agosto quando comparado com o mês de agosto dos anos anteriores. Isso nos leva a crer que as estratégias que estão sendo implementadas, com o fortalecimento das ações de inteligência, da integração da forças e do forte investimento em estruturas e tecnologias, estão surtindo resultados positivos para que possamos finalizar esse ano de 2023 como o melhor ano na linha histórica desde 2010”, ressaltou Ualame Machado.

Mortes Violentas Intencionais (MVI) – As reduções apresentadas também foram alcançadas nas Mortes Violentas Intencionais (MVI), registrando uma queda de 20% no mês de agosto, e ainda, 16,43% considerando os meses de janeiro a agosto, quando comparados com os números de 2022.

“Também conseguimos atingir uma redução histórica nos indicadores das mortes violentas, de modo geral, o que representa um trabalho intensivo dos nossos agentes de segurança para que possamos estabilizar a criminalidade sem utilizar da letalidade, preservando também suas vidas, e assim atingir resultados positivos, executando as atividades de segurança com técnica e eficiência para que possamos manter a segurança de todos e a paz social”, pontuou o titular da Segup.

Os crimes relacionados aos MVIs levam em conta os crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. Entram nas estatísticas ainda, os dados envolvendo a atuação policial, tanto a letalidade, quanto a mortalidade, considerando os agentes de segurança.

Números – No mês de agosto de 2022, foram computados 189 Crimes Violentos Letais e Intencionais, enquanto que no mês de agosto de 2023 foram registrados 162 casos. Já em relação aos dados acumulados no período de janeiro a agosto do ano de 2022 foram registrados 1.572. Já em relação ao mesmo período de 2023, foram computados 1.348, o que representa a preservação de 224 vidas nos oito meses deste ano.

Considerando os dados de Mortes Violentas Intencionais registradas no Estado, no mês de agosto de 2022, foram registrados 245 casos. Já no ano de 2023 foram registrados 196 ocorrências. Em relação ao período de janeiro a agosto de 2022, foram computados 2.008. Já no mesmo período deste ano foram registrados 1.678 casos de MVI.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará