Estado do Pará convoca 113 professores aprovados no concurso público C-173

O governador Helder Barbalho anunciou em seu microblog do Twitter, na manhã desta sexta-feira, os esforços do governo do Estado no sentido de investir e melhorar a Educação no Estado do Pará. Segundo o chefe do executivo, estão sendo convocados 113 professores aprovados no concurso público C-173 da Secretaria de Estado de Educação – Seduc.



Serão contratados 38 professores para o ensino de Língua Portuguesa e 75, para Matemática. Com isso, segundo Helder, já foram chamados 94% dos 2004 candidatos aprovados no concurso C-173, que já estão ministrando aulas na rede pública estadual. Os demais aprovados ainda serão chamados, à medida que o calendário escolar for retomado com aulas presenciais, após a minimização dos problemas gerados pela pandemia do novo coronavírus que forçou a interrupção das aulas presenciais e a adaptação para a educação on-line para que nenhum estudante ficasse prejudicado.

A partir do mês de agosto, a Seduc irá trabalhar no retorno às aulas presenciais, o que se deve ao fato de a maioria dos profissionais de Educação já terem tomado ao menos a primeira dose de vacina contra a covid-19.