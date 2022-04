Estado do Pará registra queda no número de casos de malária  

O dia 25 de abril é o Dia Mundial de Luta contra a Malária, instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A prefeitura de Belém realizou na última segunda-feira (25) uma ação educativa para a prevenção da malária.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Pará registrou uma queda de 31,94% no registro de casos confirmados de malária no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 20221, com uma redução de 4.736 para 3.223 casos confirmados da doença.

Os bons resultados na queda de casos no Pará se devem as ações desenvolvidas pelo governo do estado, por meio da Sespa, junto com os 144 municípios paraenses, mantendo a vigilância constante dessa endemia e facilitando o acesso ao diagnostico e ao tratamento imediato dos casos suspeitos da doença, além do combate ao transmissor da malária.

De acordo com a coordenadora estadual de Controle da Malária, Paoola Vieira, o município com mais casos registrados de malária é Jacareacanga, com 1.019, sendo responsável por 30,65% do total de casos do estado do Pará. “Isso é consequência, principalmente, da exploração mineral irregular que ocorre na região, em áreas de difícil acesso”, informou.

Sintomas e tratamento

A malária é causada por um parasito transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, que foi infectada ao picar uma pessoa doente. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre alta, calafrios, tremores e sudorese. Outros sintomas podem aparecer inicialmente são náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite.

O diagnostico pode ser realizado por meio de gota espessa é obtida com amostra de sangue colhida diretamente por função digital.

A malária tem cura e o tratamento é eficaz, simples e gratuito. Caso se não for diagnosticada e tratada de forma oportuna e adequada, pode evoluir para as suas formas graves. Daí a importância de a pessoa, que tenha viajado, nos últimos 15 dias, para uma área endêmica de malária, procurar imediatamente o serviço de saúde assim que apresentar algum desses sintomas.

O tratamento é feito de acordo com o peso do paciente e espécie parasitária, podendo ser por P.vivax, P falciparum ou mista. Com resultado positivo para malária, o paciente recebe os medicamentos e inicia imediatamente o tratamento pelo Sistema único de Saúde (SUS). É importante que o paciente complete o tratamento mesmo já estando sem sintomas, para que alcance totalmente a cura.

As principais medidas de segurança são: instalar telas em portas e janelas da casa se possível; evitar construir casas perto de matas e igarapés, pois são locais onde o mosquito vive e se reproduz e usar mosquiteiros e repelentes.

Foto: Reprodução