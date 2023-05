Estado e Ministério de Portos e Aeroportos debatem melhorias e criação de equipamentos

O governador Helder Barbalho e o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, estiveram reunidos nesta quarta-feira (17), em Brasília, para debater avanços estruturais dos moldais logísticos do Estado. A modernização do Aeroporto Internacional de Val de Cans e a criação de um Terminal Hidroviário Internacional, ambos investimentos em Belém, fazem parte da articulação do Governo do Estado para o Pará sediar uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).

Durante a reunião, o chefe do Poder Executivo Estadual paraense ponderou que para o Pará sediar uma edição da COP 30 existem algumas condicionantes e avanços que precisam ser realizados. Helder Barbalho ressaltou as melhorias e investimentos irão ficar como legado para população após o evento. Helder Barbalho também detalhou que, em paralelo, o Governo do Pará atua e articulam avanços estruturais para melhoria da mobilidade urbana, além de modernização e instalação de novos equipamentos públicos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará