Estado e prefeitura promovem ação de combate à hanseníase em Marituba

Uma programação especial alusiva à campanha “Janeiro Roxo”, dedicada ao combate à hanseníase, foi realizada na manhã deste sábado (21), na Praça Matriz de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A ação foi promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceira com a Prefeitura de Marituba e a Universidade do Estado do Pará (Uepa).

O município foi escolhido por abrigar a Unidade de Referência Especializada (URE) “Marcello Cândia”, para tratamento de hanseníase. Mais de 20 profissionais participaram da ação, entre médicos, enfermeiros, técnicos em Enfermagem, sociólogo, odontólogos e agentes administrativos.

Foram realizados atendimentos de casos suspeitos da doença, além de palestras educativas para a população e profissionais de saúde, que receberam capacitação para detecção da doença. Durante a manhã, 110 pessoas passaram por consultas médicas.

O coordenador do Programa Estadual de Controle da Hanseníase da Sespa, Luiz Augusto, disse que “a programação veio contribuir para divulgar para a população de Marituba os sintomas da doença, além de sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância da busca de novos casos, principalmente na fase inicial, o que contribui para a diminuição do contágio”.

Outros serviços – Além dos atendimentos e das informações sobre hanseníase, profissionais da Sespa e da Prefeitura de Marituba também ofereceram outros serviços à população, como aplicação de vacinas, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, encaminhamentos para exames preventivos e aferição de glicemia, pressão arterial, peso e temperatura.

Campanha – O tema da campanha deste ano é “Hanseníase Tem Cura!”, para incentivar o diagnóstico precoce, fundamental para conter a disseminação da doença. Desde o início janeiro, a equipe do Programa Estadual de Controle da Hanseníase vem intensificando ações de combate e informação sobre a doença.

Já foram promovidos workshops para agentes comunitários e profissionais de saúde da Atenção Básica Municipal, com o objetivo de aprimorar a detecção precoce da doença em todo o Estado. Atualmente, o Pará registra o terceiro maior número de casos de hanseníase do Brasil, que é o segundo país no ranking mundial da doença. A hanseníase é considerada endêmica (com grande incidência em um espaço limitado) na Região Metropolitana de Belém e no Sudeste do Pará.

A população deve buscar atendimento assim que perceber algum sintoma, pois a partir do diagnóstico o tratamento é iniciado, e a pessoa deixa de transmitir a doença. O contágio se dá por via respiratória.

Entre os principais sintomas está o aparecimento de manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou em tons de marrom em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade na área. Ao detectar o sintoma, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para investigar. Caso seja confirmado o diagnóstico, deve iniciar logo o tratamento e a investigação de possíveis outros contaminados. Caso não seja tratada da maneira correta, a hanseníase pode deixar sequelas, como incapacidade física e deformidades.

Texto: Edilson Teixeira – Ascom/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará