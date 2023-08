Estado e prefeituras pedem mais prazo à Justiça para resolver a questão do lixo

As prefeituras de Belém, Ananindeua, Marituba e o governo do Estado vão ingressar nesta quinta-feira, 31, com um pedido no Tribunal de Justiça do Estado, para que seja dado um prazo maior para resolver a questão do lixo recolhido nos três municípios da zona metropolitana da capital paraense. Esse prazo seria até que fosse concluído o processo de licitação para escolha do novo operador por meio da Concorrência Pública nº. 02/2023/SESAN. Hoje se encerra o prazo de recebimento dos destritos no Aterrro Sanitário de Marituba, o que é festejado pela população que mora no entorno do empreendimento.

A questão perdura há alguns anos. No último dia 28, a Justiça do Pará negou o pedido feito pelo município de Belém para que continuasse com os serviços e operação no em Marituba.

A abordagem colaborativa demonstra o compromisso coletivo com a gestão eficaz dos resíduos e a busca de soluções que beneficiem todas as partes envolvidas, informa a Prefeitura de Belém por meio da Agência Belém de Notícias, segundo a qual, a união de esforços destaca a importância de trabalhar em conjunto, para garantir a continuidade dos serviços essenciais até que a nova central de tratamento esteja plenamente operacional.

ESTUDO E LICITAÇÃO

A Concorrência Pública visa enfrentar o problema do lixo na Região Metropolitana de Belém sendo responsável pela criação do novo sistema de limpeza urbana, coleta, destinação, tratamento e gestão dos resíduos sólidos da capital. O processo de licitação para a instalação da Parceria Público-Privada (PPP) é realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento – Sesan.

A partir da licitação, o empreendimento privado terá a responsabilidade de instalar uma nova Central de Tratamento de Resíduos Sólidos. Na nova central deverão ser contempladas diversas atividades operacionais como coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, compostagem e destinação final dos resíduos.

Ainda segundo a PMB, para a realização do processo licitatório na modalidade público-privado, foi produzido um estudo sobre o sistema de limpeza urbana de manejo de resíduos sólidos para o território de Belém, fruto de mais de dois anos de estudos técnicos, fundamentais para viabilizar o cumprimento de um acordo judicial firmado pelos Municípios de Belém, Ananindeua e Marituba com o Estado do Pará.

Imagem: Agência Belém