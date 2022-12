Estado e rede de parceiros promovem emissão de carteira de identidade em Santarém

Para atender à grande demanda de pessoas que precisam da carteira de Identidade, o governo do Estado e a rede de parceiros vão realizar, a partir desta quarta-feira (07), até o próximo dia 22 (quinta-feira) uma ação de cidadania em Santarém, no Oeste do Pará. Nesta segunda-feira (06) houve a capacitação da equipe que vai atuar na ação, que prevê a emissão de 10 mil carteiras de identidade (RG), no Ginásio Poliesportivo de Santarém “Prof. Djalma Lima”.

A iniciativa do governo estadual, coordenada pela Secretaria Regional de Governo do Oeste, conta com a parceria da Prefeitura de Santarém, Câmara de Vereadores, das secretarias de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e de Esporte e Lazer (Seel), Estação Cidadania, acadêmicos de instituições de ensino, entre outros.

Alexandre Maduro, secretário Regional de Governo do Oeste, disse que será um grande evento de cidadania em Santarém. “É uma ação que está sendo realizada por determinação do governador Helder Barbalho, através da Polícia Civil, para ajudar a população de Santarém que precisa da carteira de identidade, que é o documento mais importante para o cidadão brasileiro. Estaremos por 15 dias, sem interrupção, para tentar zerar a fila de agendamentos. A nossa meta é atender essa grande demanda e levar a toda a sociedade santarena a dignidade de poder ter acesso rápido a esse documento, sem precisar de um agendamento a longo prazo”, disse o secretário.

Capacitação – Nesta segunda-feira (06), servidores e voluntários da ação participaram de capacitação, ministrada pela papiloscopista Lorena Coelho. Ela ensinou o correto preenchimento dos dados nos formulários, onde serão inseridas as informações básicas do usuário, como data de nascimento ou casamento, endereço, CPF e outros documentos que o solicitante apresentar.

Na ação será possível emitir a carteira de identidade da 1ª até a 9ª via, sem cobrança de taxa. O atendimento será preferencialmente para pessoas que estiverem agendadas, mas quem não marcou previamente também será atendido.

Texto: Ronilma Santos – Ascom/Secretaria Regional do Governo do Oeste

Fonte: Agência Pará/Foto: DIvulgação