Estado e Tribunal de Justiça discutem atendimento a vítimas de violência

A Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) e a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid), do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), realizaram uma reunião para discutir um acordo de cooperação técnica voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência.

O encontro antecedeu uma reunião mais ampla, marcada para o próximo dia 31 (terça-feira), com a participação de representantes de vários órgãos, para fortalecer a rede de combate à violência. O objetivo principal dessas reuniões é o funcionamento dos serviços de atendimento à violência contra a mulher e a formulação de um acordo de cooperação técnica envolvendo múltiplos órgãos.

Articulação – Brenda Araújo, coordenadora Jurídica da Semu, explicou que o TJPA, por meio da Coordenadoria, tem atuação relevante no cenário do combate à violência contra as mulheres e conhecimento profundo sobre essa rede de apoio. “Agora, a Semu entra em campo, no papel de articular políticas entre essa instituição e muitas outras, com a finalidade de melhorar os serviços primários de combate à violência oferecidos pelo Estado. Vamos realinhar as obrigações de cada instituição na busca por uma melhoria efetiva nos serviços, com maior acolhimento das mulheres vítimas”, informou a coordenadora.

A reunião criou uma base sólida para o novo acordo, destacando as obrigações de cada órgão para fortalecer a rede de apoio às vítimas de violência. A integração e o alinhamento interinstitucional desempenham um papel fundamental na melhoria do atendimento e na proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade, reforçando o compromisso do Estado em combater a violência doméstica e familiar.

O próximo encontro contará com representantes da Fundação Parapaz, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública e Ministério Público.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação