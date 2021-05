Estado emite mais de 1.300 documentos de identidade na região Araguaia

A Ação Cidadania, coordenada pela Fundação ParáPaz, concluiu os quatro dias de serviços gratuitos à população, na região de integração Araguaia. Entre os dias 11 e 14 de maio, o programa passou por Bannach (no dia 11), Rio Maria (12 e 13) e finalizou nesta sexta-feira (14) na Escola Padre José Anchieta, no município de Sapucaia.

A iniciativa contou com os Projetos Entre Elas, Espaços Abertos e Balcão da Juventude, da ParáPaz; além da parceria da Polícia Civil, que viabilizou a emissão do documento de identidade; e da Defensoria Pública do Estado, que possibilitou a 2ª via de certidões de nascimento e óbito; 2ª via e regularização do CPF; orientação jurídica e também a captação e impressão de fotos 3×4 feitas na hora, sem custo. No total, mais de 1.300 carteiras de identidade foram emitidas e entregues.

“Aqui no município é bem difícil encontrar algum lugar que tire fotos para documentos. Muitas vezes até perdemos uma oportunidade por não ter foto. E só hoje, além de receber minha identidade na hora, consegui fotos para o meu documento, achei maravilhoso”, agradeceu Itamar Eugênio, de 57 anos, morador de Sapucaia.

Segundo Sidney Gouvêa, diretor estratégico da Fundação ParáPaz e coordenador do programa, a missão do governo é possibilitar o acesso para qualquer paraense por todo o Pará. “Retornamos as ações itinerantes para garantir o direito de cidadania aos cidadãos. Por muitas vezes lugares afastados dos centros urbanos não promovem serviços básicos”, afirmou.

Por Nathalia Mota (PARAPAZ)

Fonte: Agência Pará/ Foto: Ascom