Estado encerra o 3º trimestre deste ano com 3,8 milhões de trabalhadores ocupados

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divugou, há poucos dias, levantamento produzido com dados sobre o Mercado de Trabalho no Estado do Pará. Os dados analisados tomam como base as informações da Pesquisa Nacional Por Amostra de Democílio – PNAD Continua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com foco no total de trabalhadores ocupados e desocupados, segundo os registros do 3º trimestre deste ano (Julho-Setembro/2022) em relação aos dados do mesmo período do ano passado.



As análises feitas pelo Dieese/PA mostram que no comparativo entre o 3º trimestre deste ano (Julho-Setembro) em relação ao 3º trimestre do ano passado (Julho-Setembro/2021), o total de trabalhadores ocupados no mercado de trabalho do Pará apresentou crescimento de quase 8,00% (aproximadamente 271 mil pessoas a mais ocupadas) com a seguinte distribuição: no 3º trimestre deste ano (Julho-Setembro/2022), o total de trabalhadores ocupados no Pará alcançou 3.800 milhões de pessoas; já no 3º Trimestre do ano passado (Julho-Setembro/2021) este total alcançava 3.529 milhões de pessoas.



O estudo do Dieese/PA também fez uma análise sobre o total de trabalhadores desocupados (desempregados) no mercado de trabalho no Pará, com base nos dados da PNAD Continua do IBGE. Os resultados mostram que, no comparativo entre o 3º trimestre deste ano (Julho-Setembro/2022) em relação ao 3º trimestre do ano passado (Julho-Setembro/2021), houve queda de 22,3% (cerca de 106 mil pessoas menos) no total de trabalhadores desocupados em todo o Estado, com a seguinte distribuição: no 3º trimestre deste ano, o quantitativo de trabalhadores na condição de desocupados alcançou 369 mil de pessoas, já no 3º Trimestre do ano passado, este total era bem maior, alcançando cerca de 475 mil pessoas desocupadas.

Ainda segundo o Dieese/PA , na análise sobre a distribuição do total dos trabalhadores ocupados no Estado do Pará, em relação ao tipo de ocupação principal a situação foi a seguinte: De acordo com os dados da PNAD Continua do IBGE, no 3º trimestre deste ano (Julho-Setembro) o total de trabalhadores ocupados no Pará alcançou cerca de 3.800 milhões de pessoas, destas, estavam na condição de empregado (setores privado ou publico com ou sem carteira assinada e trabalhadores domésticos com ou sem carteira assinada) 2.212 milhões de pessoas (equivalente a cerca de 58,2% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado), na condição de trabalhador por conta própria (com ou sem CNPJ) estavam nesta situação cerca de 1.202 milhão de pessoas (equivalente a cerca de 31,7% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado); na condição de trabalhador familiar auxiliar eram cerca de 196 mil pessoas (equivalente a 5,1% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado) e cerca de 190 mil pessoas estavam na condição de empregador (com ou sem CNPJ) (equivalente a cerca de 4,0% do total de trabalhadores ocupados em todo o Estado).



Mesmo com as recentes melhoras nos níveis de ocupação, os trabalhadores ainda sofrem também com os efeitos da atual conjuntura, além de uma combinação perversa de inflação, juros altos e preços elevados. Mesmo com a economia buscando sua retomada, os salários e a qualidade dos empregos gerados ainda acontecem muitas das vezes em condições precárias.

O Brasil encerrou o 3º trimestre deste ano (Julho-Setembro) com cerca de 9,4 milhões de desempregados, apresentando também redução em relação aos períodos anteriores. Infelizmente, segundo Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, parte da redução do desemprego no Brasil também está sendo puxada pelo crescimento do chamado Mercado Informal/Trabalhador por Conta própria, pois muitas das vezes (e geralmente de forma precarizada) é a única opção do trabalhador para acesso a ocupação e renda.



As políticas de geração de empregos, em consonância com a Qualificação Profissional dos trabalhadores são fundamentais para acelerar e trazer mudanças no quadro atual do Mercado de Trabalho no Pará em todo o Brasil.



