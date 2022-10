Estado entrega a sétima Usina da Paz, beneficiando moradores do Jurunas e Condor

Moradores dos bairros Jurunas e Condor, em Belém, viram nesta sexta-feira (21) se materializar o acesso aos serviços gratuitos da Usina da Paz (UsiPaz), projeto integrado ao Programa Territórios pela Paz (TerPaz), do Governo do Pará. A entrega do amplo complexo de cidadania, feita pelo governador Helder Barbalho, foi marcada por diversas manifestações culturais, na presença de várias autoridades estaduais e municipais.

“O conceito das Usinas da Paz é mostrar que em uma periferia, local que antes era esquecido, quando o governo chega, faz obras e oferta serviços, ele colabora com a comunidade para a transformação desse ambiente, trazendo paz e fazendo com que as pessoas possam se sentir valorizadas. É isso que estamos fazendo aqui, chegando com essa Usina da Paz, no bairro do Jurunas e da Condor. Esse é o melhor equipamento público de cidadania e transformação social do Brasil”, enfatizou Helder Barbalho.

Assim como nos outros complexos multifuncionais já em funcionamento, os moradores deste Território terão acesso a mais de 70 serviços gratuitos, como atendimento médico, odontológico e psicológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; treinamento de lideranças; capacitações e cursos profissionalizantes.

“Esse espaço aqui é um motivo de grande orgulho ao Pará. Ele chama a atenção do Brasil inteiro, porque é um exemplo de como a gente pode e deve integrar uma comunidade que antes era invisível, esquecida, pessoas que são maravilhosas, criativas, trabalhadoras, e não tinham um espaço como esse. Aqui nós temos 10 mil metros quadrados (m²) de terreno, com 6.500 metros de área construída, com diversos espaços e serviços que vão congregar jovens e idosos, e ser aquilo que as pessoas estão chamando de ‘nossa segunda casa’, gerando oportunidade de inclusão social”, ressaltou o secretário Ricardo Balestreri, titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), órgão responsável pela coordenação do projeto.

Os moradores vão poder se inscrever nas atividades já na próxima segunda-feira (24), a partir de 13 h, na recepção da UsiPaz. Basta levar originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência. O cronograma de atividades e vagas será divulgado nas redes sociais da Usina da Paz.

Estrutura – O espaço tem capacidade para receber cerca de 1.500 pessoas por dia e conta com dois prédios de atendimento, um complexo poliesportivo, quadra de areia, espaço multicultural, piscina, salas de audiovisual e inclusão digital. Também há espaços para cursos livres e de dança, música, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

A estudante Maria Eduarda Douro, moradora da Condor, disse estar ansiosa para usufruir dos serviços. “Queria muito que chegasse a Usina da Paz aqui no meu bairro. Não vejo a hora de me inscrever nas atividades. Vai ser muito bom”, afirmou.

“É um sonho que está sendo realizado para nós aqui do bairro. Vou querer fazer hidroginástica, usar a biblioteca para ler, porque gosto muito de leitura. Estou muito feliz”, disse a moradora Graziela de Moraes.

Parceria – As obras geraram 394 postos de trabalho, patrocinadas pela empresa de alumínio e energia Hydro e executadas por empresas paraenses, por meio de um termo de cooperação com o Estado. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência (PcDs).

“Essa iniciativa está alinhada com os valores e à estratégia de responsabilidade social corporativa da empresa e orientada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas). Educação, emprego e acesso à cultura são transformadores sociais, e a Hydro está comprometida com o objetivo de tornar a sociedade onde opera mais inclusiva e melhor para todos”, informou Anderson Baranov, vice-presidente sênior de Relações Externas para Hydro na América do Sul.

Em funcionamento – As Usinas da Paz são complexos multifuncionais idealizados pelo Governo do Pará, que buscam transformação social, redução da violência e cidadania. Já estão em funcionamento a UsiPaz Icuí-Guajará, em Ananindeua, desde outubro do ano passado; a UsiPaz Cabanagem, em Belém, desde janeiro deste ano; a UsiPaz Nova União, em Marituba, desde março deste ano; a UsiPaz Bengui, em Belém, desde março, e as UsiPaz Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado, desde maio e junho, respectivamente.

Segundo dados divulgados pela Seac, as seis UsiPaz já contam com mais de 570 mil beneficiamentos. Estão em construção mais duas unidades: as UsiPaz Terra Firme e Guamá, ambas em Belém.

Atendimento – Com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 08 às 22 h; aos sábados, das 08 às 14 h, e aos domingos, das 08 às 18 h, a Usina funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.

A UsiPaz Jurunas/Condor fica localizada na Travessa Quintino Bocaiúva, s/n, entre a Avenida Bernardo Sayão e a Travessa Honório José dos Santos.

Por Paulo Garcia (SEAC)

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro