Estado entrega Centro Especializado para atendimento de pacientes de Covid-19 em Belém

O Governo do Pará colocou à disposição da população, neste sábado (02), mais um Centro Especializado para Covid-19 no Estado, com 120 leitos, sendo 60 clínicos e 60 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O governador Helder Barbalho entregou o espaço, que tem alas exclusivas para o atendimento de pacientes com a doença. “É uma satisfação estar hoje abrindo mais este Centro Especializado em Covid, que compõe a nossa estratégia traçada, através da Secretaria de Saúde do Estado, para conter a doença. Estamos entrando em uma nova fase de combate à pandemia no Pará”, afirmou o governador.

Ele ressaltou que, ao longo dos últimos 18 meses, por conta da pandemia as atenções foram voltadas ao atendimento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, por isso algumas unidades estaduais precisaram atender apenas a esse público, o que atrasou ações voltadas a outras doenças, incluindo as cirurgias eletivas. “Com o avanço da vacinação e a redução na demanda por leitos clínicos e de UTI para Covid está sendo possível, hoje, virar essa chave e iniciar uma nova estratégia. Com mais esse Centro será possível retomar os demais atendimentos com celeridade, realizar mutirões e diminuir a espera por serviços de outras enfermidades”, assegurou Helder Barbalho.

A nova unidade, instalada no Hospital Santa Teresinha, na Avenida Magalhães Barata, centro de Belém, vai atender pacientes que antes eram encaminhados ao Hospital de Campanha, no Hangar, além de pacientes encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Prontos Socorros, por meio da Central Estadual de Regulação.

Suporte – “Esse novo centro será um importante instrumento colocado à disposição da população, pois nós estamos desmobilizando o Hospital de Campanha do Hangar, que era uma estrutura provisória, e agora teremos uma unidade hospitalar definitiva, que dará todo o suporte e atendimento a quem necessite”, informou o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

O Hospital de Campanha de Belém, instalado no Hangar – Centro de Convenções, encerrará suas atividades a partir de 15 de outubro, com a realização de um ato ecumênico no local. Em funcionamento desde o dia 10 de abril de 2020, durante o pico da pandemia, chegou a ofertar 420 leitos, sendo 260 clínicos e 160 de UTI. Neste sábado, a unidade registrou 9% de ocupação em leitos de UTI e 10% de ocupação em leitos clínicos. No total, 7.337 pacientes já foram atendidos, dos quais 341 foram transferidos, 4.938 receberam alta e 2.058 faleceram.

Novos centros – Atualmente, o Pará conta com mais duas unidades de atendimento para pacientes de Covid-19 nos municípios de Bragança, no Baixo Tocantins, e Parauapebas, no Sudeste, entregues recentemente.

“A Sespa, a partir do Comitê Epidemiológico, segue monitorando a Covid em todo o Pará, e há intenção de inaugurar novos centros em outras regiões estratégicas do Estado, conforme a necessidade da população. O nosso Comitê se reúne semanalmente para avaliar os casos em todo o Pará e traçar todas as ações necessárias, incluindo colocação de leitos e avanço da vacinação. Por isso, não mediremos esforços para seguir ofertando saúde pública de qualidade a todos os paraenses”, garantiu o secretário Rômulo Rodovalho.

Por Caroliny Pinho (SESPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes