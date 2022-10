Estado entrega em Capitão Poço a nova sede da 10ª Companhia de Policiamento

A segurança pública no município de Capitão Poço, no nordeste paraense, foi reforçada neste sábado (22) com a entrega do novo prédio da 10ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM), pelo governador Helder Barbalho. A estrutura física foi reconstruída e equipada para aprimorar o atendimento à população. A reconstrução do espaço representa um investimento de R$ 388.665,90, oriundo do Tesouro estadual.

“Nós estamos investindo na infraestrutura para que a Polícia Militar possa, cada vez mais, servir a nossa população. Esta Companhia cuida de quatro cidades, e a estrutura moderna permite um incremento de mais policiais. Com o concurso público realizado em setembro estamos ampliando o efetivo e garantindo mais segurança por todo o Pará”, frisou Helder Barbalho.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, a reestruturação da unidade concretiza a atenção do governo estadual no avanço da segurança pública nos municípios de Ourém, Capitão Poço, Garrafão do Norte e Nova Esperança do Piriá.

“A CIPM entregue hoje está modernizada e atende a essa região de produção agrícola focada na fruticultura, como a laranja. Essa é uma reestruturação preparada para receber e acolher até reforços que sejam enviados para cá. O cuidado que se tem com o policial reflete na redução da criminalidade que estamos registrando desde 2019”, frisou o coronel Dilson Júnior.

Estrutura – As novas instalações dispõem de alojamentos masculino e feminino, amplos e climatizados; reserva de armamento; sala do comando e copa, além da mobília necessária às atividades administrativas, e aparelhos eletrônicos que garantem maior comodidade aos policiais militares que atuam na Companhia e às comunidades atendidas.

Para a cabo PM Taiane Figueiredo, “é fundamental que nós, mulheres, possamos ter este espaço com mais privacidade e comodidade para nos prepararmos para as atividades”.

Por Ronan Frias (COHAB)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação