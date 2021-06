Estado entrega equipamentos depois de novas obras na Santa Casa de Misericórdia do Pará

Importante complexo de tratamento de saúde pública no Estado, a Santa Casa de Misericórdia do Pará, que completou 371 anos em fevereiro deste ano, recebeu em festas o governador Helder Barbalho (MDB), que fez a entrega de novos laboratórios, enfermarias, mais leitos e equipamentos com fulcro de ampliar os serviços de atendimentos à população.



Além desses investimentos, haverá no hospital uma unidade em plantão permanente da Fundação Pará Paz, em conjunto com o Sistema de Segurança Pública para atender e acompanhar as pessoas vítimas de todo tipo de violência. “Enquanto cuidamos da saúde, também trabalhamos para que esses pacientes vítimas de violência possam ser atendidos e garantir a resolução de seus casos da forma como a lei estabelece”, disse Helder.



Segundo o governador, os investimentos ora feitos na Santa Casa se somam às construções do novo Hospital do Pronto Socorro Municipal, na Avenida Augusto Montenegro, ao Hospital Público da Mulher e ao hospital para atendimento exclusivo de pacientes com covid-19.

Helder acrescentou que a campanha de vacinação avança no Pará e anunciou que pessoas com 47 anos já serão também imunizadas nos próximos dias, “para que em breve espaço de tempo possamos alcançar a cobertura vacinal ideal”, disse.

Reportagem: Radio Marajoara AM 1130 / Por: Jimmy Night

Foto: Jimmy Night