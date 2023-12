Estado entrega Escola Estadual Dona Alzira Teixeira em benefício a mais de 200 estudantes

Mais de 200 estudantes do ensino fundamental I da Escola Dona Alzira Teixeira de Souza, no bairro da Condor, em Belém, foram beneficiados com a entrega das obras de reconstrução pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), nesta quinta-feira (21). Com a entrega, o Estado chega a um total de 129 unidades escolares entregues desde 2019, o que reafirma cada vez mais o compromisso com a melhoria da educação pública paraense.

”Esta é a escola de número 129, entregue pelo Governo do Pará, para estruturar cada vez mais o ambiente escolar, garantir com que as escolas estejam adequadas para promover a transformação da educação. Este foi um ano de importantes avanços, na certeza de que o Pará caminha para os avanços do Ideb, valorização dos seus professores, e envolvimento da comunidade escolar. E no dia de hoje, parabenizar ao bairro da Condor, em Belém, a comunidade escolar da Escola Dona Alzira, por tudo que tem construído e por esse novo tempo. Uma nova escola para estes estudantes, para todos que fazem desta escola um exemplo”, destacou o governador do Estado, Helder Barbalho, que conversou com a comunidade escolar e visitou os novos espaços da unidade, que tem 38 anos de atividades.

A estudante do quinto ano, Micaela Viana, de 10 anos, conta que, agora, os novos espaços da escola estão confortáveis para as aulas. “Estou muito feliz porque os espaços da escola estão lindos. Gostei muito do laboratório de informática porque antes a gente não tinha internet. Mas o que mais gostei mesmo foi o ar condicionado. Antes era muito calor na escola, a minha sala tinha quatro ventiladores na parede, mas mesmo assim era tudo muito abafado. Espero que os próximos alunos possam ser muito felizes na minha escola”, disse ela.

O mesmo sentimento quinto do ensino fundamental, que estuda na escola desde o ano de 2018. “Eu gostei de toda a escola, porque a escola tá linda e mudou muito, hoje, depois de todos desses anos. Gostei muito do ar condicionado, da quadra que vamos pode jogar futebol, tá muito lindo. Então, eu espero que a escola seja uma coisa muito boa e que venham os alunos, que eles se formem e se transformem em pessoas boas. É isso que espero para o futuro da escola”, disse ele, entusismado.

INFRAESTRUTURA

Com investimento de mais de R$ 3 milhões do Tesouro do Estado, a obra contemplou a reconstrução de seis salas de aula, secretaria, sala dos professores, sala da coordenação, despensa, refeitório, copa, banheiros masculino e feminino, coordenação pedagógica. O Estado também assegurou laboratório de informática, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE) , auditório, pintura, sinalização, novas instalações elétrica e hidrossanitária, e climatização em todas as salas de aula, o que assegura maior conforto a comunidade escolar.

“São 129 escolas entregues pelo Governo Helder Barbalho, mas temos um caminho de muitas escolas para entregar, então, é uma alegria poder ver uma escola bonita como esta, a Dona Alzira, uma escola tradicional da comunidade, que atende crianças de primeiro ao quinto ano com um nível de qualidade altíssimo. Eu tenho certeza que com essas condições essa escola só vai crescer ainda mais. Vamos avançar muito mais no Estado para dar a qualidade que a gente sonha para as nossas escolas”, disse o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, que na oportunidade, adiantou que a escola passará a ser regime de tempo integral em 2024.

A Escola Dona Alzira Teixeira de Souza atende 209 alunos, do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, nos turnos manhã e tarde. Além de todos os equipamentos e mobiliário, a escola recebeu kit com geladeira, freezer e computador, reforçando a infraestrutura. A unidade também já conta com recursos do programa Dinheiro na Escola Paraense, o que possibilita à comunidade escolar investir em pequenas manutenções, merenda escolar e recursos pedagógicos.

O sentimento que fica é que nós vamos oferecer um ensino de qualidade em parceria, com certeza, com as nossas famílias, com os pais dos alunos, com a comunidade em prol do nosso ensino no Estado do Pará, na melhoria na educação. É isso que nós queremos para que futuramente eles tenham um futuro melhor. A gente percebe claramente que o governo se preocupa sim com a educação no Estado e isso favorece muito o avanço educacional. A aprendizagem, ela vai se tornar com certeza mais significativa”, finalizou a diretora da escola, Maria Salete Rodrigues.

Imagem: Agência Pará de Notícias