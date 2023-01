Estado entrega mais de 600 equipamentos e 320 certificações para batedores de açaí em Belém

Na manhã desta quinta-feira (12), data de aniversário de Belém, o Governo do Estado entregou 604 equipamentos para melhorar a qualidade do açaí e ainda repassou 320 certificações para os comerciantes do produto que participaram do curso de qualificação e manipulação do fruto.

Na ocasião, estiveram presentes o Governador do Estado Helder Barbalho, e também o prefeito do município Edmilson Rodrigues, além da participação de parlamentares das esferas municipais e estaduais, e feirantes e moradores da cidade.

A ação foi resultado de uma parceria das Secretarias de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), que adquiriu as máquinas, e de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), que qualificou os comerciantes através de treinamento repassado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sespa).

No momento da solenidade, o Governador fez a entrega simbólica dos certificados de qualificação do açaí para uma das batedoras participantes do curso, que foi realizado no distrito de Outeiro, no bairro da Pratinha e na Usina da Paz do Jurunas. O treinamento foi realizado pela Diretoria de Feiras da Sedeme.

Na ocasião, os batedores de açaí também foram contemplados com o selo de qualidade do produto, garantindo assim, que estão aptos a vender um produto com toda segurança ao consumidor.

O comerciante Laurito Pena, que há 30 anos trabalha com açaí, foi certificado e ressalta que nunca é tarde para aprender.

“Eu criei meus filhos e netos com a venda de açaí. Hoje estou muito feliz com esse benefício que o Governo está nos dando”, enfatiza. Ele informa que em média bate de 8 a 10 paneiros por dia. “Hoje em dia tem muita concorrência, mas, quando a gente faz o que ama e se qualifica, a gente fica feliz”, pontuou.

O governador do estado, afirma que a melhoria da qualidade do açaí é de maior importância. O produto, como frisou o chefe do Executivo, faz parte da tradição do paraense e o Governo investe cada vez na melhoria sanitária do fruto.

Ele ainda enfatizou que o curso de qualificação é importante, pois fornece segurança a quem consome o produto, e reforçou a importância do trabalho dos feirantes, citando a relevância dos Instituto Ver-o-Peso e Açaí, que trabalham em parceria com o governo estadual.

Durante o seu pronunciamento, o governador do estado assinou a ordem de serviço para a reconstrução da Avenida Rômulo Maiorana. Helder disse que, em parceria com a Prefeitura, o governo continuará a colocar em prática a reestruturação das feiras livres de Belém.

Programa

De acordo com o secretário João Carlos Ramos, titular da Sedap, disse que a Secretaria investiu mais de R$ 5 milhoes na aquisição desses equipamentos, e que a ação faz parte do Programa de Qualificação do Açaí. “Nós já beneficiamos mais de 2 mil batedores e entregamos mais de 2.300 equipamentos; ainda temos 700 outros kits para serem repassados “, informou o secretário da Sedap.

O titular da Sedeme, o secretário José Fernando Gomes, informou que já foram entregues certificações para mais de 1.500 pessoas que foram capacitadas para que se possa atender melhor o cliente. “Para que o consumidor saiba como é feito o manuseio daquele alimento que ele está consumindo. O governador teve o compromisso de criar a Diretoria de Feiras no seu primeiro mandato, então, é mais uma entrega do governo pra sociedade”, disse.

Os certificados, segundo informou o secretário, serão afixados nos estabelecimentos.

No final da programação, o governador, sua comitiva e o público presente cantaram os parabéns pelo aniversário de Belém.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará