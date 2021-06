Estado entrega mais uma lancha para combater a criminalidade nos rios de Abaetetuba

Esta é a oitava embarcação adquirida para fortalecer as ações integradas do Grupamento Fluvial

Fortalecer a segurança nas regiões fluviais do Pará é um dos objetivos principais das ações articuladas pelo governo do Estado, que por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) entregou nesta sexta-feira (18) mais uma lancha com motor 150 HP, equipada com rádio, sonar, GPS, kit de salvatagem e sirene, além de outros equipamentos que facilitarão o trabalho do sistema de segurança no município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins.

A entrega da embarcação integra o plano de modernização da frota do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu). A lancha vai auxiliar as ações policiais, preventivas e ostensivas, e prestar apoio à comunidade da região em casos de emergência. Também foi entregue uma carreta.

“Fortalecendo a nossa estratégia de segurança pública, voltada aos rios, nós estamos entregando hoje em Abaetetuba uma lancha de 150 HP, que vai ser usada pelas forças de segurança que atuam na região de forma integrada. Abaetetuba está sendo contemplada hoje com umas das nossas lanchas, porém nós temos o compromisso de trazer mais embarcações para a região, equipamentos e dar melhores condições de trabalho para os órgãos de segurança que atuam na região, dando proteção a cada cidadão abaetetubense”, reforçou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Esta é a oitava embarcação entregue pela Segup, incluindo duas lanchas blindadas que estão à disposição do GFlu. A embarcação será utilizada pelas polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros Militar. Para o diretor do Grupamento Fluvial de Segurança, delegado Arthur Braga, a nova embarcação fortalecerá as ações integradas de segurança realizadas na região, auxiliando o combate à criminalidade nos rios.A embarcação reforça as ações dos agentes de segurançaFoto: Jean Ribeiro / Segup

Ações integradas – “Com a entrega dessa embarcação nós conseguimos fortalecer ainda mais as ações de segurança publica nos rios, principalmente considerando que os municípios vizinhos, Abaetetuba e Igarapé-Miri, apresentam um percentual acentuado de criminalidade nas áreas fluviais. Com mais essa lancha nós estaremos cobrindo a região, intensificando as ações integradas de forma contínua, a fim de combater a criminalidade utilizando equipamentos de ponta, garantindo assim maior sucesso nas ações de segurança nos nossos rios”, destacou o delegado Arthur Braga.

O secretário Ualame Machado disse ainda que, “além da entrega de hoje, nós já temos programada uma nova lancha de 350 HP, e ainda outras embarcações menores, para auxiliar no policiamento. Temos também a implantação de um estudo de base integrada fluvial, que irá integrar toda a região estratégica do Baixo Amazonas, reunindo os órgãos de fiscalização e de segurança, para proporcionar mais paz a toda nossa população”.

Já receberam embarcações os municípios de Igarapé-Miri, São Sebastião da Boa Vista, Marabá, Cachoeira do Arari e Abaetetuba. A capital, Belém, dispõe de três lanchas, duas blindadas.

Agência Pará / Por Walena Lopes (SEGUP)