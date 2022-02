Estado entrega motores de rabetas para pescadores de Gurupá e Porto de Moz

Com objetivo de fomentar a atividade pesqueira nos municípios de Gurupá, no arquipélago do Marajó, e Porto de Moz, na região do Xingu, o Governo do Pará fez a entrega de 200 motores rabetas nesta sexta-feira (11), para cada município. Os equipamentos foram repassados para as Colônias de Pescadores Z49 e Z65, respectivamente, pelo governador do Estado, Helder Barbalho, que cumpriu agenda pública no município.

“Não poderia deixar de estar aqui hoje, na Colônia de Pescadores de Gurupá, para destacar a importância de vocês, que fazem a economia girar e a pesca artesanal é um orgulho e patrimônio do Pará. Esta região pulsa a atividade pesqueira e a pesca é uma das atividades que mais gera emprego e renda, que desenvolve o comércio e a economia, e nós não poderíamos deixar de atender a esse pedido”, frisou o governador Helder Barbalho, que fez a entrega de alguns motores na Colônia de Pescadores do município.

Os motores disponibilizados pelo Estado nesta sexta-feira vão facilitar o trabalho de pescadores que sustentam as famílias por meio da atividade artesanal em Gurupá. “Esses motores vão ajudar muito mais do que a gente pensava, já que é muito distante e custoso se deslocar daqui. Esses motores vão ajudar profundamente os pescadores. A nossa área de pesca é longe, então para eles chegarem nesses lugares, só de rabeta mesmo. Estamos muito felizes com a presença do governador Helder Barbalho, é a primeira vez que um governador vem aqui”, disse Maria Gonçalves de Alcântara, presidente de colônia de pescadores.

Dilsinei Medeiros- PescadorFoto: Marco Santos / Ag. ParáContemplado com o equipamento em Gurupá, o pescador Dilsinei Medeiros, de 25 anos, também ficou grato com o repasse do Governo. “Recentemente, perdi minha embarcação, que veio ao fundo, então com ajuda dos amigos daqui consegui me reerguer. Então, estou muito feliz com a entrega desse motor pelo governador Helder Barbalho. Para mim vai ser um recomeço. Esses motores vão ajudar não só a mim, mas também aos outros pescadores da colônia”, disse ele, que recebeu o equipamento das mãos do chefe Executivo Estadual.

De forma prática, a iniciativa do Estado beneficia diretamente 200 pescadores, e indiretamente 600 pessoas envolvidas na atividade pesqueira artesanal dos municípios. O investimento é superior a R$ 200 mil, realizado pelo Governo do Estado por meio do Programa Pará Rural.

“É uma satisfação muito grande para o povo gurupaense receber o governador Helder Barbalho e saber que não só o município de Gurupá, como os outros do Marajó, estão sendo contemplados com convênios, com outras estruturas, então a gente se sente abraçado, já que há mais de 16 anos um governador não vinha aqui. Sentimos esse dever cumprido do governador Helder, de chegar perto dos municípios, sejam grandes ou pequenos”, ressaltou o prefeito de Gurupá, João Batista.

Prefeito de Gurupá- João BatistaFoto: Marco Santos / Ag. ParáParticiparam das entregas a deputada federal Elcione Barbalho, deputado estadual Orlando Lobato, primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, titular da Sedap, Giovani Queiroz, deputado estadual Luth Rebelo.

Por Bruno Magno (CPH)