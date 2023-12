Estado entrega nova orla da praia de Ajuruteua, em Bragança

Uma das praias oceânicas mais visitadas do litoral paraense ganhou neste sábado (23), uma nova orla. A praia de Ajuruteua, em Bragança, nordeste do Pará, foi totalmente reconstruída e urbanizada pelo Governo do Estado. O espaço foi entregue à população bragantina pelo chefe do executivo estadual, Helder Barbalho.

O governador percorreu alguns espaços e entregou as chaves de três quiosques construídos na orla. Localizado a cerca de 36 quilômetros da cidade, o espaço recebeu obras de urbanização, drenagem e pavimentação. Para deixar o espaço como a população merece, o governo investiu mais de R$12 milhões, firmado através de convênio entre a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) e a Prefeitura Municipal. O governador destacou a importância da orla para a população.

“Hoje, junto com a nossa equipe de trabalho, entrego ao município de Bragança a orla de Ajuruteua, que está linda, maravilhosa, um verdadeiro paraíso no estado do Pará. É um momento de muita alegria e festa desse povo maravilhoso. Um feliz Natal, feliz Ano Novo e um bora trabalhar”, disse o governador.

Para o pescador, Luciano do Socorro, o novo espaço ajudará no desenvolvimento turístico da região. “Com certeza é uma alegria para a gente e para os turistas que querem visitar a praia de Ajuruteua. É uma das obras mais maravilhosas que eu já pude ver. E o povo aqui esta feliz, com certeza. Só as pessoas virem visitar para ver a maravilha que ficou essa obra aqui da orla”, disse.

A obra de infraestrutura executada contemplou a contenção de erosão, com a construção de muro de arrimo e com enrocamento – blocos de rocha para amortecer o impacto do fluxo de água, bem como a pavimentação asfáltica da orla ao longo de 700 metros de extensão.

O secretário de obras públicas do estado, Ruy Cabral, ressalta a importância da parceria com as prefeituras para o desenvolvimento dos municípios

“É um momento de muita felicidade, principalmente pelo período que se vive o festejo de final de ano e esse é um presente que o Governo do Estado entrega à população de Bragança que é a entrega da primeira etapa da orla de Ajuruteua. Quero parabenizar o prefeito Raimundão pela iniciativa, juntamente com o governo para desenvolver o turismo e a economia através da construção dessa orla”, disse o titular da SEOP.

O gestor municipal de Bragança, Raimundo Nonato de Oliveira (Raimundão), falou do orgulho de mais um importante equipamento público entregue à população.

“Como gestor municipal de Bragança, a entrega desta orla é um orgulho muito grande. Em 410 anos de existência dentro do nosso município, nunca teve ninguém para que junto com a gente, levantasse essa bandeira de construir uma Bragança melhor. Então hoje as duas orlas que o governador nos deu, é o orgulho do povo bragantino”, ressaltou o prefeito.

O novo ponto turístico vai trazer melhorias para os moradores e turistas, fomentar a cultura, bem como fortalecer a economia local da região, como destaca o vendedor ambulante, Reginaldo Gomes, vendedor um dos benefícios para a região.

“Para nós, a praia de Ajureteu vai ter uma melhora muito maior. Tudo vai se modificar depois da inauguração da orla, vai trazer o desenvolvimento para o nosso povo”, pontou.

SUA CASA

Durante a agenda, foram entregues às famílias de Bragança, na região do Rio Caeté, 647 cheques do programa habitacional “Sua Casa”, do Governo do Pará, totalizando um investimento de mais de R$5 milhões. O benefício auxilia famílias em vulnerabilidade social na construção e reconstrução de residências, atende, prioritariamente, pessoas que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc.

DEFENSORIA PÚBLICA

Foram realizados 2 milhões de Atendimento da Defensoria Pública do Estado (DPE). Somente em Bragança, 10 mil Atendimentos no ano de 2023.

Além disso, foi feita a entrega da 2° via da certidão de nascimento (Reconhecimento voluntário de paternidade) e Nova certidão de nascimento.

CAR

Semas entregou 89 Cadastros Ambientais Rurais validados a produtores rurais de Bragança, o equivalente a uma área de 2,2 hectares.

Imagens: Agência Pará de Notícias