Estado entrega novo aparelho de ressonância magnética ao Hospital Regional de Marabá

Governador Helder Barbalho visitou a ala de hemodinâmica e disse que o próximo passo é dotar o hospital de equipamentos para atender pacientes de câncer

Em agenda de trabalho em Marabá nesta segunda-feira (25), o governador Helder Barbalho entregou oficialmente o novo aparelho de ressonância magnética ao Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP). O equipamento passa a integrar o Centro de Diagnóstico por Imagem do hospital, que é referência em serviços de saúde para mais de 1 milhão de habitantes de 22 municípios da região.

“É fundamental que nós possamos continuar o plano de investimento para melhorar os serviços prestados pelo Governo do Estado na região de Marabá. Aqui no Hospital Regional entregamos uma nova estrutura de ressonância, um investimento de mais de R$ 5 milhões, que faz com que hoje o Hospital possa ter o melhor equipamento do Brasil para servir no diagnóstico por imagem às pessoas que necessitam”, afirmou o governador.

Além do aparelho de ressonância, o Centro de Diagnóstico de Imagens dispõe de equipamento de raios X, tomógrafo computadorizado, arco cirúrgico e outros aparelhos móveis. Para Raphael Castro, supervisor de Aplicações Técnicas Radiológicas, o equipamento vem completar a estrutura da Unidade. “Possuímos aparelhos de raio-X convencional, tomografia e agora ressonância magnética, que vêm para fechar todo e qualquer tipo de diagnóstico. Isso vai facilitar muito a nossa vida enquanto profissionais técnicos e, principalmente, a dos usuários que vêm fazer os exames de diagnóstico por imagem. Fechamentos de quadros clínicos de difícil acesso para casos oncológicos, neurológicos e articulares”, pontuou o profissional.

Segundo o diretor hospitalar Valdemir Girato, o novo aparelho deverá começar a funcionar em novembro, com previsão de cerca de 750 exames de ressonância magnética por mês. “Estamos recebendo esse aparelho e será um grande benefício à população, sem a necessidade de o paciente se deslocar para outro município, inclusive a capital, Belém. O aparelho está instalado em uma sala humanizada e o paciente às vezes pode ficar tenso e desconfortável e com esse ambiente facilita a realização do exame”, informou o diretor.

O governador esteve em outros espaços do hospital que também devem receber investimentos. “Também aproveitei para acompanhar os serviços da ala hemodinâmica, que estão sendo realizados, e também já prever para o ano de 2022 o serviço de Oncologia aqui no Hospital Regional, que é um sonho antigo desta população que hoje acaba tendo que se deslocar para o Hospital Regional de Tucuruí. Com isto, fortalecemos a estrutura em saúde da região sudeste do Estado, buscando atender cada vez melhor a população”, destacou Helder.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é uma unidade que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciado pela Pró-Saúde. Com atendimento 100% SUS (Sistema Único de Saúde), é referência na prestação de serviços em várias áreas, como ortopedia-traumatologia, cardiologia, oftalmologia, cirurgia geral, plástica reparadora, hemodiálise e partos de alto risco.

Por Dayane Baía (SECOM)

Fonte Agência Para