Estado entrega viatura, drone, rádios e coletes balísticos para órgãos municipais

Nesta quinta-feira (12), quando a Cidade das Mangueiras celebra 407 anos de fundação, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), avança nos investimentos voltados à segurança pública do município, com a entrega de equipamentos com recurso equivalente a R$804.242,22 que vão auxiliar na estruturação e fortalecimento dos órgãos municipais de segurança e trânsito. O ato de entrega ocorreu durante a entrega da 9ª Usina da Paz, Usipaz Guamá.

Durante o ato, o governador do Estado, Helder Barbalho, parabenizou o sistema de segurança pública pelos avanços, investimentos e todo o trabalho realizado em Belém e no Pará, destacando a redução de 63% nos indicadores de crimes violentos no bairro do Guamá após a implantação do programa Territórios pela Paz.

“Com os investimentos realizados para os órgãos de segurança e as reduções já alcançadas, avançamos. Isso não quer dizer que acabou, por isso estamos aqui entregando também a Usina e fazendo muito mais”, afirmou Helder Barbalho.

A Guarda Municipal de Belém, foi contemplada com 100 rádios comunicadores digitais que facilitarão a transmissão de dados com um maior alcance para os agentes, além uma viatura caracterizada e uma aeronave remotamente pilotada (drone), enquanto que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) recebeu 146 coletes balísticos. Todos os equipamentos entregues visam garantir melhores condições de trabalho aos agentes, bem como melhorias na prestação de serviços à população de Belém.

Os investimentos integram o projeto de segurança estadual que tem o objetivo de fomentar cada vez mais a segurança pública no municípios, através de um dos eixos da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais (Peosp) que foi lançada no Plano Estadual com o intuito de promover a valorização, incentivo e investimento nas forças de segurança municipais, destacou o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Nós estamos entregando hoje, no aniversário de Belém, tanto para a Guarda Municipal, quanto para a Semob, equipamentos que possam facilitar o trabalho que executam. Viatura, drone, coletes balísticos, tudo aquilo que pode melhorar e aprimorar a atividade dessas forças de segurança. Seja com a viatura, drone, rádios de comunicação e ainda com os coletes balísticos que dão melhor estrutura pra que o policial possa exercer a sua missão nas abordagens, tudo isso para que a gente possa estreitar cada vez mais a relação e parceria com os órgãos municipais, para que eles possam nos auxiliar cada vez mais na segurança pública como um todo. Portanto, juntos vamos continuar avançando com investimentos e ações integradas”, disse o secretário.

Para o Inspetor-Geral da GMB, Joel Monteiro, o veículo, assim como os rádios comunicadores e o drone irão apoiar diariamente a corporação, auxiliando também as ações integradas com as forças de segurança do Estado.

“A viatura, os rádios e o drone que recebemos representa para os guardas municipais ferramentas fundamentais de trabalho. A Guarda Municipal é uma instituição muito respeitada e que merece essa conquista para continuar desenvolvendo um excelente trabalho em Belém.” Agradecemos ao governo do Estado, concluiu Joel.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará