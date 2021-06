Estado firma convênio de repasses de recursos para Porto de Moz

Porto de Moz, na região do Xingu, no Pará, distante 416 quilômetros de Belém, receberá um aporte financeiro da ordem de R$ 884.400,00 para aquisição de equipamentos a serem utilizados nas mais variadas áreas de infraestrutura com vistas ao desenvolvimento do município que tem uma população estimada em quase 40 mil habitantes. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Helder Barbalho, na manhã desta quinta-feira, 24.



Helder assinou o convênio de repasse dos recursos, no Palácio dos Despachos, em companhia do prefeito de Porto de Moz, Rosiberg Torres Campos (PTB) e de vários representantes do município. “Essa é uma importante parceria que estávamos fazendo com a prefeitura de Porto de Moz. Nosso objetivo é proporcionar desenvolvimento para todo o povo do Pará, para todo o Estado. Com esses recursos, a administração poderá avançar na compra dos equipamentos necessários para locação em diversos setores”, disse o governador, que também procurou saber do prefeito Rosiberg acerca da campanha de vacinação contra a covid-19, bem como, sobre as demais vacinas naquele importante município que faz limites com Almeirim e Vitória do Xingu.