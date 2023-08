Estado firma protocolo para criação de cursos para programadores na área de seguros

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, firmaram um protocolo de intenções, nesta terça-feira (21), para a realização de cursos de formação em linguagem de programação, voltados para jovens paraenses entre 17 e 29 anos. O anúncio foi realizado durante evento regional do setor, em Belém.

“Cada vez mais o mercado de trabalho exige qualificação profissional e o que nós estamos buscando, aqui, junto com o mercado de seguros, é oportunizar a qualificação para alunos de escolas públicas, para que eles possam ter acesso a conhecimento na área da tecnologia da informação e, consequentemente, a seleção destes alunos para a garantia do primeiro emprego”, enfatizou o governador Helder Barbalho.

“Esta é uma janela de oportunidades, uma atividade que cresce a todo instante no nosso país, uma atividade que, diferente de outras que existe excesso de demanda, nós estamos com excesso de oferta, portanto, há vagas de emprego demandando qualificação de mão de obra. Neste sentido, nós queremos priorizar com que o Governo junto com Confederação possam selecionar alunos de escola pública e, consequentemente, forma-los e garantir que os mesmos possam ter um caminho empregatício no seu futuro”, completou o governador.

O chefe do Poder Executivo estadual também ressaltou a importância estratégia da qualificação de mão de obra e do valor estratégico do setor escolher o Pará para debater a atuação seguradora e as perspectivas para os próximos anos. “A área de atuação das seguradoras é de maneira transversal, por isso, a importância de um debate técnico e aberto aos desafios”, ponderou Helder Barbalho.

“Assinamos com o governo do Pará um acordo técnico pioneiro que vai permitir a formação de 50 jovens paraenses em tecnologia da informação, desenvolvimento de software focado na indústria de seguros. Eles irão ter um módulo básico que vai durar quatro meses e depois um módulo específico em seguros que vai durar mais dois meses. Então são seis meses de formação presencial, muito qualificada junto a rede de ensino aqui do estado Pará”, explicou o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira.

De acordo com os organizadores, a ação faz parte do Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador, que visa democratizar o acesso ao seguro no Brasil. “O Pará tem 44% do mercado de seguros da região norte, portanto a escolha do Pará para realizar esse evento é mais do que justificada. Além disso, é um evento que está trazendo discussões sobre o setor de seguros, como aumentar o acesso, permitir que mais pessoas tenham acesso ao setor de seguros”, contextualizou, Dyogo Oliveira.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional Tecnológica (Sectet), Victor Dias, destacou a importância de parcerias institucionais entre o Poder Executivo Estadual e o segmento empresarial. “Junto com a CNseg, vamos avançar para formar jovens para um novo mercado de trabalho, que cada vez mais exige dos jovens habilidade na área da tecnologia. Então aqui o governo do Estado ganha, o mercado de seguros ganha e a sociedade sobretudo sai beneficiada uma vez que aprende novas habilidades e que está cada vez mais rápida para o mercado de trabalho” disse.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará