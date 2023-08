Estado fomenta desenvolvimento do polo industrial em Marabá

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Paulo Bengtson, participou na última na quarta-feira (16), de visita técnica ao Distrito Industrial (DI) de Marabá e às empresas instaladas na área industrial. A agenda também incluiu visitas às empresas Correias Mercúrio e Siderúrgica Norte Brasil (Sinobras).

A atividade teve como objetivo conhecer o processo industrial, projetos, estrutura produtiva e outras necessidades do setor, visando a colaboração do Estado, por meio da Sedeme, com soluções para melhoria do ambiente de negócios, contribuindo com a geração de emprego, renda e com a verticalização do segmento industrial paraense.

Na ocasião, o titular da Sedeme, esteve acompanhado pelo vice-presidente da Sinobras, Ian Corrêa; e dos diretores da Mercúrio, Alauri Silva e Alexander Galastri.

O DI foi criado com a proposta de instalar empreendimentos que buscam localização estratégica para alavancar a produção industrial, e assim, contribuir com o desenvolvimento econômico no Estado.

Paulo Bengtson reforçou que o Estado trabalha para criar ambiente favorável à instalação de indústrias no Pará. Entre as iniciativas, o titular da pasta destacou os incentivos fiscais que podem conceder até 90%, 95% de incentivo dependendo da análise do projeto. Essa estratégia contribui diretamente para a instalação de novos empreendimentos que buscam localização estratégica para alavancar a produção industrial.

Incentivos fiscais – O Estado do Pará vem concedendo incentivos fiscais por meio das Leis nº 6.489, de 27 de setembro de 2002, e 6.912, 6.913, 6.914 e 6.915, de 03 de outubro de 2006. Dentre os principais objetivos da política de incentivos estão a geração de emprego e renda, a descentralização das atividades econômicas, a atração de novos investimentos, a competitividade das empresas e a verticalização das cadeias produtivas.

As empresas podem ser beneficiadas com a redução da carga tributária do Imposto Sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); implantação de novos empreendimentos; modernização; ampliação ou diversificação (empresas já instaladas); e aquisição de máquinas e equipamentos para o parque industrial.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Sedeme