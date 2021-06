Estado garante a 300 famílias de Ananindeua recursos de programa habitacional

O governador Helder Barbalho entregou neste sábado (26) recursos do programa “Sua Casa” para 300 famílias do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O programa habitacional do Governo do Pará, destinado a famílias de baixa renda, concede até R$ 21 mil para construção, reconstrução e ampliação de moradias.

“Nós transformamos o ‘Sua Casa’ em um programa habitacional de Estado para toda a população que precisa. Eu faço ainda um pedido para vocês: fiquem atentos. Estamos entregando a primeira parcela do benefício para aquisição do material e também estamos entregando o auxílio para vocês pagarem o pedreiro. É preciso prestar contas direito para receber a segunda parcela. Não permitam que a empresa de material de construção cobre um valor mais alto. Se isso acontecer, acionem o Procon e a polícia”, orientou o governador.

A moradora Deiviane de Souza é uma das beneficiadas. Aos 7 meses de gravidez, ela disse que está tranquila por saber que o filho terá uma casa para morar. “O ‘Sua Casa’ é uma bênção pra mim. Meu filho já vai crescer numa casa com mais estrutura. Agradeço a todo mundo que permitiu esse momento, porque eu vou poder construir a nossa casa”, contou.

De acordo com a Companhia de Habitação do Pará (Cohab), gerenciadora do programa, de janeiro de 2019 a 30 de maio de 2021, mais de 13 mil famílias já receberam os recursos, em todo o Estado.

“Neste sábado estamos encerrando uma semana de muito trabalho. Ananindeua é o quarto município em que estamos realizando entregas, e essa é uma orientação do governador. Nós estamos levando o ‘Sua Casa’ para todos os municípios do Pará. E isso é fundamental para garantir que a nossa população tenha condições de melhorar mais as residências”, destacou Orlando Reis, presidente da Cohab.

Compromisso social – Durante a entrega, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, ressaltou a evolução social do programa “Sua Casa”. “No passado, as pessoas eram inscritas no período da eleição e não sabiam se seriam contempladas. Na gestão do governador Helder isso não acontece. No nosso governo, a gente não faz esse tipo de coisa. Nós temos compromisso com a população”, afirmou o prefeito.

O “Sua Casa” foi criado pelo governador Helder Barbalho em 2019. O programa consiste na concessão de dois benefícios, com o objetivo de garantir auxílio financeiro para aquisição de material de construção e pagamento da mão de obra.

Todos os valores concedidos são calculados levando em consideração dados previstos em uma tabela técnica da Cohab.

Para receber o benefício, o candidato deve atender aos critérios estabelecidos em lei para inscrição. A Cohab seleciona gradativamente os inscritos, com base na ordem de prioridades previstas pelo programa.

Serviço: Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem entrar em contato pelos números: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400.

Por Ronan Frias (COHAB)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação AGPará