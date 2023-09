Estado garante atendimentos odontológicos preventivos e curativos para comunidades

O Governo do Estado, por meio das Usinas da Paz da Cabanagem, Icuí-Guajará, Bengui, Marituba, Jurunas/Condor, Terra Firme e Canaã dos Carajás, disponibilizam atendimento odontológico gratuito para a população com o objetivo de garantir melhor qualidade de vida para a comunidade. Atendimentos preventivos, educativos e curativos são realizados pelas equipes, que garantem a Atenção Básica da Saúde Bucal. Caso o paciente necessite de atendimento com maior complexidade, pode ser encaminhado e referenciado para toda rede do estado.

Pela primeira vez, a dona de casa Andreia Monteverde, moradora do bairro da Cabanagem, em Belém, realiza um tratamento odontológico. “Eu tinha medo de dentista, não tinha acesso a esse tipo de atendimento gratuito e nem condições de custear um tratamento. Quando soube que a UsiPaz do bairro tinha esse atendimento, vim e fui tratada super bem, as profissionais me passaram segurança e agora estou em tratamento. Poder contar com esse serviço é muito bom pra comunidade”, celebra.

A odontóloga da UsiPaz Cabanagem, Juliana Pantoja, explica que recebe crianças, jovens, adultos, grávidas e idosos no consultório. “Nossos atendimentos respeitam as necessidades e peculiaridades de cada paciente. Queremos, no dia a dia, construir novos conceitos no consultório, para romper com a antiga linha da odontologia curativa, na qual o paciente fazia o procedimento e ia embora, o vínculo era quebrado. Aqui, buscamos criar vínculos, queremos que o paciente retorne com a periodicidade necessária e buscamos garantir saúde integral, em uma linha preventiva”, destaca.

A coordenadora geral da Usina da Paz da Cabanagem, Ivanilda Vieira, ressalta a importância do serviço odontológico para a comunidade. “A população precisa desses atendimentos, que não são disponíveis em todos os postos municipais, por isso, as UsiPaz se tornaram referência para a comunidade. A procura pelo serviço é grande e é muito gratificante ver como a comunidade abraça nossa atuação”, diz.

Para agendar uma consulta odontológica na UsiPaz Cabanagem, o interessado deve comparecer às terças-feiras, com RG e comprovante de residência atualizados. Os atendimentos são realizados em dois períodos (manhã/tarde).

Atendimentos na área de Saúde – Nos sete primeiros meses de 2023, as Usinas da Paz dos bairros do Bengui, Icuí-Guajará, Cabanagem, Jurunas, Marituba, Guamá e Terra Firme já registraram mais de 177 mil atendimentos e serviços de saúde assegurados à população. Além do atendimento odontológico, também são ofertadas consultas médicas clínicas e psicológicas, vacinação, regulação (encaminhamento caso o paciente necessite de atendimento com um especialista), entre outros serviços.

