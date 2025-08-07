Estado garante entrega da Casa de Cultura e reabertura da Biblioteca Pública em Viseu

O município de Viseu, no nordeste paraense, recebeu na noite de ontem, quarta-feira, 06, a “Casa de Cultura Otávio Monteiro” e a Biblioteca Pública Municipal Professor Manoel Sousa Gonçalves, reaberta após 15 anos. Localizado no centro da sede municipal, o prédio que abriga a Casa de Cultura e a Biblioteca Pública foi construído pelo governo do Estado e doado ao município, assim como o acervo com 4 mil livros.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Adenilton Monteiro, “este é um espaço histórico de suma importância para a comunidade, que vai acolher todos os fazedores culturais de nosso município, e nos causa muita alegria o fato de a Fundação Cultural do Pará ter abraçado este projeto desde a sua apresentação. Ela nos orientou e indicou os caminhos para a concretização deste sonho”.

GARANTIR ACESSO

O presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), Thiago Miranda, participou da solenidade de entrega dos espaços e destacou a importância para a valorização da cultura na região. “A missão da Fundação Cultural do Pará é fomentar, preservar e difundir os bens culturais, além de assegurar seu acesso. Desta forma, é sempre muito gratificante encontrarmos gestores sensíveis, que reconhecem que a valorização da cultura vai além da produção de eventos”, ressaltou.

Thiago Miranda destacou ainda a participação da FCP na reestruturação do prédio e na reabertura da Biblioteca Municipal. “A Fundação Cultural esteve presente em todas as etapas da obra da Casa de Cultura e, naturalmente, fizemos a doação do acervo necessário para a reabertura da Biblioteca da cidade”, informou.

PATRIMÔNIO

Para Viseu, o Governo do Pará doou, por meio da FCP, 5 mil livros de escritores paraenses editados pelo Estado. Parte deles foi destinada à Biblioteca, e os demais para outros espaços de incentivo à leitura no município.

Professor e historiador, Raimundo Gonçalves participou da entrega da Casa de Cultura e ressaltou a importância da reabertura da Biblioteca. Segundo ele, “a Biblioteca Pública é um patrimônio para o município, mas especialmente para quem vive em Viseu, para os alunos e professores. A Biblioteca é um local de contato com autores da Amazônia, com obras literárias, e isso é importante para incentivar a intelectualidade e a formação de leitores”.

INCENTIVO À LEITURA

Além da Biblioteca Pública, oito escolas e a comunidade quilombola João Grande receberam livros para ampliar seus acervos. “A entrega faz parte do Programa Leitura por Todo Pará, iniciativa do governo do Estado que, só em 2024, distribuiu mais de 43 mil livros em todas as regiões. O principal objetivo é a promoção da leitura e valorização da literatura regional”, disse Marinilde Barbosa, diretora de Leitura e Informação da Fundação Cultural do Pará.

A Casa de Cultura reúne, além da Biblioteca Pública Municipal, galeria para exposição, auditório, espaço para oficinas e sala museológica, que preserva a história da formação do município.

A partir desta quinta-feira (7), o espaço estará aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

