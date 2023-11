Estado garante gratuidade em ônibus para estudantes que fazem o ENEM

Neste domingo, 5 de novembro, pelo terceiro ano consecutivo, o governo do Estado garantiu isenção de tarifa para os estudantes que forem realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A ação tem como objetivo dar apoio aos alunos na hora de ir e voltar do exame.

“O governo estadual, em parceria com os municípios, proporciona a gratuitidade e é fundamental que os estudantes apresentem o seu cartão, a sua inscrição para poder ir e vir, sem ter que pagar a passagem do transporte coletivo”, destacou o governador Helder Barbalho.

Ingrid Macedo mora no bairro Condor, em Belém, e não precisou pagar pela passagem de ônibus para ir até o bairro Marco, área onde a estudante fará a prova. Para Ingrid, a ação foi fundamental para os alunos realizarem a prova nacional.

“Eu moro próximo ao Porto da Palha, consegui embarcar e já estou aqui. Sei que essa iniciativa é importante principalmente para quem não tem condições financeiras de pegar ônibus. Acho que foi uma ideia boa”, destacou a jovem que pretende cursar Direito.

Flávia Barbosa pretende cursar Turismo e destacou como foi beneficiada pela iniciativa: “Eu não tinha condições de vir para a prova, então digo que foi uma boa ação para muitos alunos”, analisou a estudante.

A medida vale para as cidades que tiverem transporte coletivo regulamentado, que vão circular normalmente durante todo domingo (05). Para utilizar o benefício, o estudante deverá apresentar ao cobrador do coletivo, o cartão Passe Fácil estudantil, tanto na ida para prova quanto na volta para casa. O Pará tem quase 230 mil inscritos no Enem 2023, nos 144 municípios paraenses.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará