Estado garante investimento na revitalização da nova orla de Tucuruí

O município de Tucuruí, no sudeste paraense, ganhará um novo cartão postal. O governador Helder Barbalho participou, na noite de sexta-feira (8), do ato de assinatura da Ordem de Serviço (OS) para o início das obras de construção e revitalização da nova orla da cidade, o Cais Municipal de Tucuruí. O projeto, realizado por meio de convênio entre governo do Estado e prefeitura municipal, contará com o maior investimento feito pelo Estado na história de Tucuruí.

Às margens do Rio Tocantins, a nova orla será um espaço com mais infraestrutura e segurança para atender à população. Um novo ponto turístico, que irá estimular o comércio local e o turismo.

Durante o ato de assinatura, Helder Barbalho destacou esse importante investimento no município. “Muito feliz em poder estar em Tucuruí. Feliz por ver que o trabalho e a união da prefeitura com o governo estão trazendo conquistas e benefícios, como o início das obras da orla de Tucuruí, que irá gerar emprego na construção civil. Esta união faz com que a cidade possa crescer cada vez mais, se desenvolver e proporcionar qualidade de vida para a população”, garantiu o governador.

O prefeito de Turucuí, Alexandre Siqueira afirmou que “hoje é um dos dias mais importantes da história de Tucuruí. Hoje é o início de uma obra de quase R$25 milhões, fruto de convênio com o governo do Estado, sempre sensível às nossas demandas. Hoje eu quero agradecer ao governo e dizer que, com esta parceria, quem ganha é o povo de Tucuruí”.

Expectativa – Entre quem mora no município a expectativa para a construção da nova orla é grande. É o caso da técnica em enfermagem Luiza Dora, que, desde o nascimento, mora próximo à orla. “Isso aqui é uma evolução. Antes era mesmo só o barranco. Hoje em dia, com um projeto maior, vai melhorar. Pra gente é uma maravilha. A gente que nasceu e se criou em Tucuruí espera algo que melhore a frente da nossa cidade, que melhore o turismo”, declarou.

Maurício Amaral também é morador de Tucuruí. Cadeirante, ele espera por um local com mais acessibilidade para todos. “Para toda a sociedade é importante ter um local, como uma orla, para visitar. Aqui faz tempo que estava tudo parado, mas daqui pra frente terá outra cara. Nós esperamos por isso”, disse o morador.

Ainda em Tucuruí, o governador Helder Barbalho firmou compromisso com a gestão municipal para apreciação de projeto destinado a novo convênio, que garanta a revitalização da Feira Municipal de Tucuruí.

Por Matheus Rocha (SEDOP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra