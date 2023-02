Estado garante melhorias na Feira do Pequeno Agricultor, em Igarapé-Açu

A população do município de Igarapé-Açu, na Região de Integração do Guamá, conta com um espaço totalmente novo para a comercialização de produtos agrícolas. A reconstrução e ampliação da Feira do Pequeno Agricultor – Antônio Alves de Lima, foi executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), e vai garantir mais comodidade e conforto.

Com um investimento de aproximadamente R$ 200 mil, celebrado em convênio com a SEDOP, a população agora pode usufruir de um local mais adequado às normas higiênico-sanitárias com 20 novos boxes, 28 bancas para hortifrutis, banheiros e demais espaços de convivência.

Localizado no núcleo urbano de Igarapé-Açu, a Feira do Pequeno Agricultor – Antônio Alves de Lima, dispõe de um espaço requalificado e moderno para proporcionar mais fomento ao comércio local, possibilitando melhorias na economia do município e das famílias de agricultores.

O secretário de obras do Estado, Ruy Cabral, ressalta que o novo mercado atenderá os anseios dos agricultores familiares bem como do município. “Muito importante oferecermos um local adequado para que os agricultores de Igarapé-Açu possam comercializar sues produtos de maneira regular, dentro das normas sanitárias, bem como movimentar a economia da região”, disse o titular da SEDOP.

Com colaboração de Lucas Geminiani / Ascom Sedop

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação