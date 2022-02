Estado garante novos veículos à assistência rural na região metropolitana e no oeste do Pará

Entre os órgãos da Emater contemplados, destaque para o Regional das Ilhas, que compreende o Escritório Local de Ananindeua que assiste 708 famílias

O Governo do Pará e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA) entregaram nesta segunda-feira (14) três camionetes para apoiar a atuação das equipes técnicas do Escritório Regional de Ilhas, do Escritório Local de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém; e do Escritório Local de Juruti, no oeste paraense. O ato de entrega ocorreu no complexo Porto Futuro, no centro da capital do estado, com a presença do governador Helder Barbalho, e do presidente da Emater, Rosival Possidônio, entre outras autoridades.

“Quero aqui festejar este momento, com a entrega de mais veículos para a Adepará (Agência de Defesa agropecuária) e para a Emater e ressalto a importância dessa relação entre os órgãos estaduais, pois a Adepará faz a vigilância e a Emater dá a assistência técnica, em prol da produção rural do estado”, afirmou o chefe do Executivo.

Entre as autoridades presentes, o deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos) ressaltou o incentivo do Estado ao meio rural. “É essencial o trabalho dos técnicos da Emater, estando presente em todo o Pará, e ainda há de vir muito mais investimentos do governo estadual para apoiar a ATER pública”, pontuou o parlamentar.

O Escritório Regional das Ilhas compreende os municípios de: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Soure, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Ponta de Pedras, Muaná, Chaves, e Salvaterra.

Em Salvaterra, o fruticultor, Rozenildo Teixeira, e o técnico da Emater, Ozias Neves. “A assistência da Emater é valiosa”, disse Rozenildo.Foto: DivulgaçãoO salvaterrense Rozenildo Teixeira, 47 anos, cultiva abacaxi há três décadas em sua propriedade na comunidade do Maruacá e destaca a importância do auxílio da Emater em sua atividade.

“A assistência da Emater é valiosa para nós. Com a assessoria da equipe, eu pude contar com recursos do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar) para investir na minha atividade”, enfatizou o fruticultor.

Pertencente ao Regional das Ilhas, o Escritório Local de Ananindeua atende a 708 famílias em 15 comunidades, onde o carro-chefe da produção é hortifrutigranjeiros.

“A gente está avançando cada vez mais para fortalecer o trabalho dos nossos técnicos, e nossa estimativa é, com mais veículo, possamos alcançar um incremento de 50% no atendimento dos escritórios”, destacou o presidente da Emater.

O governo do Estado renova frota da EmaterFoto: Veloso Junior/ EmaterJá o Escritório Local de Juruti faz parte do Escritório Regional de Santarém. No município – onde as atividades principais são a mandiocultura (com foco na produção de farinha), a pesca artesanal e a bovinocultura de corte – a equipe atende a 500 famílias produtoras.

“A Emater tem um papel importante pois é nossa parceira no município. Tenho certeza que vamos dar continuidade a esse bom trabalho conjunto”, disse Lucidia de Abreu, prefeita de Juruti.

O técnico em agropecuária da Emater, Sérgio Corrêa, que chefia o escritório local de Juruti, comemorou a aquisição. “Este veículo a mais, nos ajudará muito, pois vamos ampliar nossa capacidade de atendimento e teremos uma prestação de serviço com mais eficiência para o desenvolvimento da agricultura familiar do Pará”.

*Texto de Paula Portilho (Ascom Emater)Por Governo do Pará (SECOM)