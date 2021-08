Estado garante obras de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Ananindeua.

A Câmara dos Vereadores do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, irá ganhar um prédio mais amplo e moderno. O governador Helder Barbalho assinou, na manhã desta quinta-feira (12), a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de reforma e ampliação do prédio onde hoje funciona a câmara da cidade.

“Este prédio é muito antigo. Foi construído nos anos 1980. Já passou por algumas reformas, mas está necessitando de melhorias. É um prédio que hoje está pequeno para abrigar a população de Ananindeua e os servidores. Esta obra será muito importante para todos o munícipes” declarou Pedro Nascimento, servidor da Câmara há 40 anos.

Pedro Nascimento, servidorFoto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará

Durante a assinatura, o governador Helder Barbalho relembrou que começou a carreira política no município de Ananindeua e destacou a preocupação em fazer um governo atuante em todas as regiões do Estado. “Ananindeua é a terceira maior cidade da Amazônia em população. Pude ser prefeito e vereador aqui no município e hoje posso assegurar a presença do Governo em todas as regiões e todos os municípios do Estado” – Helder Barbalho

O titular da Sedop, engenheiro civil Ruy Cabral, destacou que o projeto de reforma da Câmara partiu de uma emenda parlamentar compartilhada. “É uma obra que visa atender as necessidades da população. Para nós é um momento de prazer e muita satisfação assinar a ordem de serviço para o início dos trabalhos”, declarou o gestor estadual.

Ruy Cabral, secretário da SedopFoto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará

Para o vereador Rui Begot, presidente da Câmara Municipal de Ananindeua, o momento é de agradecimentos ao Governo do Estado pelos investimentos que estão possibilitando a execução das obras no prédio. “Hoje é um dia ímpar para todos nós moradores de Ananindeua. Em nome de todos os vereadores eu quero agradecer a sensibilidade do governador em olhar pelo município, em todos os segmentos. Nossa câmara foi projetada para 13 vereadores, hoje temos 25. O prédio também não tem acessibilidade. Esta obra vai favorecer o trabalho e fazer com que a câmara possa atender a população de uma forma muito melhor”, afirmou o parlamentar.

Rui Begot, Presidente da Câmara Municipal de AnanindeuaFoto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará

A obra de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Ananindeua será executada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). O projeto conta com investimento de R$3.7 milhões feitos pelo Governo do Estado para garantir um espaço mais confortável para a população de Ananindeua. O prazo de execução dos serviços é de oito meses, com conclusão prevista para o final de março de 2022.

Por Matheus Rocha (SEDOP)