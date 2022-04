Estado garante Unidade de Desembarque de Pescado e pavimentação para Nova Ipixuna, no Lago de Tucuruí

Nesta quinta-feira (28), o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), assinou duas importantes ordens de serviço para o município de Nova Ipixuna, na Região de Integração do Lago de Tucuruí: a construção da unidade de monitoramento do desembarque do pescado e quatro quilômetros de pavimentação asfáltica. O ato contou com a presença do governador do Estado Helder Barbalho.

“Gostaria de festejar aqui esta obra que hoje está sendo assinada. Ter um local de embarque e desembarque adequado para os ribeirinhas, pescadores e os moradores de Nova Ipixuna, é fundamental. Dessa forma, fortalecemos e impulsionamos o que deve ser visto como uma vocação econômica deste município. O Lago é um patrimônio ambiental, mas é certamente uma oportunidade econômica extraordinária para que a pesca possa se juntar à pecuária, à agricultura, ao comércio e as atividades que oportunizam emprego e renda para a população de Nova Ipixuna”, ressaltou o chefe do executivo estadual, que destacou, ainda, a importância do programa do Estado que tem garantido mais infraestrutura para os municípios.

“Queria também falar sobre o programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’, porque hoje nós vamos começar os serviços imediatamente de pavimentação de ruas, junto com a prefeitura. Obras que vão tirar o povo da lama e da poeira ao longo de quatro quilômetros”, disse Helder Barbalho.

A obra de construção da unidade de monitoramento de desembarque de pescado irá fomentar a economia e a atividade da pesca na região, proporcionando mais emprego e renda para os moradores locais. Com um investimento de R $559.725,02, os serviços serão gerenciados pela Sedop. O projeto prevê a construção de galpões nos municípios de Tucuruí, Breu branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo Repartimento, Itupiranga e Nova Ipixuna e tem a finalidade de monitorar o desembarque de pescado no entorno do Lago de Tucuruí. Serão construídos galpões com cerca de 608 metros quadrados, telhado em estrutura metálica, instalações elétricas e hidrossanitárias tubuladas, instaladas e embutidas, além da área livre, escritório, banheiros e depósitos.

A presidente do IDEFLOR-Bio ressalta a importância da implantação da Base de Monitoramento de Desembarque de Pescado no município de Nova Ipixuna, para o fortalecimento econômico da atividade pesqueira no município. “O município não possui registros de dados estatísticos de monitoramento de desembarque pesqueiro, o que torna a atividade da pesca invisível oficialmente no contexto econômico regional. Com a instalação da base, Nova Ipixuna passa a ter números oficiais da atividade da pesca, colaborando com a implementação de políticas públicas estruturantes para o setor pesqueiro”, disse a Presidente.

Pavimentação – Por meio do programa “Asfalto Por Todo o Pará”, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), irá viabilizar quatro quilômetros de asfalto para as vias urbanas do município. Os serviços de drenagem superficial, terraplanagem, calçada e meio-fio vão garantir acessibilidade, mobilidade urbana e infraestrutura para o desenvolvimento dos municípios, como destaca o titular da secretaria de obras.

“É um importante programa que leva cidadania e melhoria na mobilidade urbana, além de valorizar os cidadãos em sua comunidade. É um projeto importante, tendo em vista as dificuldades que os municípios hoje encontram no sentido de executar este tipo de trabalho devido aos custos elevados, e o governo do Estado, através do programa, visa suprir essas necessidades através do ‘Asfalto Por Todo o Pará’, se estendendo pelas 12 regiões de integração, atingindo mais de 100 municípios, todos com recursos oriundos do Tesouro Estadual”, disse Ruy Cabral.

Por Lilian Guedes (SEDOP)