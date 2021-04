Estado inicia em 13 de abril pagamento do benefício de R$ 500,00 para nascidos em abril

O Governo do Pará inicia nesta terça-feira (13) o pagamento do auxílio de R$ 500,00 para beneficiários que fazem aniversário no mês de abril. O pagamento será realizado em agências do Banco do Estado do Pará (Banpará) nos dias 13, 14 e 15 de abril, das 8 às 15 h. A direção do Banpará reitera que obedece às medidas sanitárias de combate à Covid-19 e pede a colaboração da população no cumprimento dos protocolos estabelecidos, como uso de máscara, distanciamento e uso de álcool em gel para higienização das mãos.

O Banpará também atende exclusivamente beneficiários dos programas sociais do governo do Estado aos sábados, das 8 às 14, e aumentou o número de funcionários para as triagens e auxílio a quem busca atendimento. Os beneficiários devem comparecer às agências do Banpará para receber seu auxílio na data definida e divulgada pelo governo no calendário de pagamento.

Pacote econômico – O governo do Estado prioriza a saúde e o bem-estar da população, por isso executa diversas medidas de enfrentamento à Covid-19 no Pará. Diante dos impactos financeiros da pandemia, que atingiram principalmente os trabalhadores sem vínculo empregatício, o governo criou o pacote econômico de R$ 500 milhões, que contempla também trabalhadores com os programas sociais Renda Pará e Fundo Esperança.

“Trabalhamos priorizando a saúde da população com medidas e ajudas realizadas de forma direta, dentro do que está ao nosso alcance. O governo trabalha sem medir esforços para atender a todos, mas conta com a colaboração da população para que possamos atravessar este momento da melhor forma”, ressaltou a secretária de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

Atento ao cenário epidemiológico no Estado, o governo trabalha para que a ajuda financeira alcance o maior número de trabalhadores neste momento, respeitando o limite orçamentário e sem comprometer o equilíbrio fiscal.