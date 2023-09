Estado inicia etapa final da pavimentação da PA-287, que liga Cumaru do Norte a Redenção

Em extensa agenda no município de Cumaru do Norte, no sudeste paraense, o governador Helder Barbalho assinou a ordem de serviço para início do asfaltamento do último trecho da PA-287. As obras já começaram e se estendem desde o perímetro urbano da cidade até a região conhecida como Mata Geral. Com tudo pronto, o deslocamento entre Cumaru e Redenção poderá ocorrer com muito mais segurança e a qualquer época do ano.

A construção e pavimentação é executada pela Secretaria de Estado de Transporte (Setran), e inclui acostamento, construção de sub-base, base, alargamento da pista, aplicação de asfalto e sinalização horizontal e vertical. A pasta executa outros 7km de pavimentação na PA-287 na entrada do município. A obra ocorre por meio de convênio do governo estadual com a prefeitura do município.

Acompanhado da vice-governadora Hana Ghassan, o chefe do Executivo estadual, à ocasião, também assinou ordem de serviço para construção do muro em volta do estádio de futebol do município, entregou benefícios do programa habitacional ‘Sua Casa’ a 100 famílias e, na aldeia Gorotire, distante cerca de 60 km do centro da cidade, realizou a entrega da Casa do Guerreiro, um espaço para tomada de decisões que influenciam diretamente no bem-estar de todos na maior comunidade kayapó da região.

“As obras avançam para que a gente possa chegar em Redenção com tudo asfaltado, sem poeira na frente, sem lama”, comemorou Helder durante pronunciamento em ato solene na cidade. “Antes eu estive com os kayapós na aldeia Gorotire para a entrega da Casa do Guerreiro, um compromisso que fiz com eles para garantir dignidade àquela comunidade tradicional”, confirmou.

O governador lembrou que, nos últimos cinco anos, obras realizadas em Cumaru do Norte pelo Governo do Pará garantiram uma nova escola com 12 salas de aula, a ponte do rio Trairão, que integra duas grandes regiões do município, e ainda uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará), o primeiro banco público a chegar no município.

“Cumaru do Norte ficou isolada muito tempo sem estrada digna, mas agora eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais, se desenvolver, se tornar uma potência do agronegócio, da agricultura familiar e da pecuária, proporcionando que vocês tenham emprego e renda. Eu volto ano que vem para entregar essa parte que a gente inicia agora da PA-287 e vou ver vocês podendo chegar na BR-158 com segurança, escoando produção, sem trator para puxar carro, carreta, carro no inverno. Porque eu sei que essa era a realidade. Mas o esquecimento a Cumaru ficou no passado. Agora é olhar para frente e construir o futuro”, anunciou o governador.

Hana reforçou que o governo trabalha para garantir o desenvolvimento de uma região de extrema importância para Estado. “Uma obra de uma estrada como essa traz competitividade além de segurança, saúde, traz geração de emprego e renda para a população. E a gente quer um estado desenvolvido e com pessoas trabalhando, tendo sua renda. É isso que traz dignidade para a população”, complementou a vice-governadora.

O titular da Secretaria de Estado de Transporte (Setran), Adler Silveira, informou que a pasta é responsável por todo o trabalho na PA-287, que tem cerca de 200 quilômetros de extensão, e que com a conclusão dos 37,5 quilômetros restantes, estará completamente asfaltada. O investimento por parte do tesouro estadual é de mais de R$ 71 milhões.

“É mais uma entrega importante, assinamos a ordem de serviço desta segunda etapa já com obras em andamento, depois de entregarmos a primeira parte em janeiro deste ano, com sinalização vertical e horizontal. Esse é o tipo de intervenção que transforma a vida das pessoas, porque promove a integração da região até a BR-158, até Redenção. Isso significa barramento de frete para quem tem a produção agrícola, a agricultura familiar, a pecuária como modo de sustento. Mais conforto e segurança para alunos que precisam chegar às escolas, para quem precisa de chegar aos serviços de saúde. Agrega valor à região sudeste do estado”, enfatizou o gestor.

Esta é a terceira obra de asfaltamento destinada pelo Governo do Pará à PA-287, somando quase 80 quilômetros de asfalto para a rodovia. Foram entregues anteriormente a construção e pavimentação de quase 40 quilômetros da Rodovia PA-287 no trecho de municípios de Redenção a Cumaru do Norte.

Também foram entregues cinco quilômetros duplicados na área urbana de Redenção, no trecho de acesso ao aeroporto do município.

A PA-287 tem 189 quilômetros de extensão e pode ser acessada pelas PAs 447, 449, 327, e BRs 155 e 158, sendo acesso direto aos municípios de Conceição do Araguaia, Redenção e Cumarú do Norte e ainda acesso rodoviário ao estado vizinho de Tocantins (TO).

O prefeito Célio Cordeiro reconheceu a importância da parceria com o estado. “É uma obra fantástica, que vai integrar a nossa PA-287, então é hora de agradecer em nome de toda a população”, declarou.

Estádio – Secretário Municipal de Esporte e Cultura, Antônio Alves afirma que o muro vai garantir mais segurança para os usuários do espaço. “Com o estádio aberto às vezes os animais entram no meio de uma partida, e isso pode ser arriscado. Vai ter mais conforto também para os desportistas, para quem vai assistir alguma competição”, avalia.

Roberto Moraes é professor de Educação Física, pedagogo e coordenador do projeto “Bom na escola, bom de bola”, que conta com o envolvimento de 300 crianças e adolescentes de Cumaru do Norte, de idades entre 6 e 16 anos. As atividades dessa iniciativa ocorrem de segunda a sexta e costumam ser realizadas justamente na área do estádio.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará