Estado inicia pagamento dos servidores públicos na próxima terça-feira (29)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), iniciará o pagamento dos servidores públicos estaduais na próxima terça-feira (29).

“Manter o pagamento em dia fortalece a confiança que nossos servidores têm para com o Estado. Como sempre frisamos, este é um dos compromissos essenciais do atual governo, garantir os direitos daqueles que fazem tanto pelo nosso estado todos os dias, e isso faz parte do nosso trabalho de valorização dos servidores públicos estaduais”, reiterou Elieth Braga, titular da Seplad.

A garantia de receber seus salários na data fixada é reflexo de uma política financeira organizada e equilibrada, e para muitos servidores, é também um indicativo do respeito e reconhecimento por parte do Governo, conforme atesta Ana Paula Souza Sodré, servidora da Seplad.

“Sou servidora pública do Estado e reconheço que este Governo nunca falhou com o nosso pagamento. Além de ser uma forma de honrar o compromisso do Estado com os servidores, a remuneração impulsiona a produtividade, satisfação e engajamento de todos”, ressalta.

Serão pagos, primeiramente, os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Seplad. O pagamento será concluído no dia 31 de agosto com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

Confira o calendário de pagamento:

Dia 29 (terça-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 30 (quarta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, PGE, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Semu, Seirdh, Sepi, Secir, NGTM, NGPM, NEPMV, NGPR, Seac, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Adepará, Agetran, Arcon, Ceasa, Codec, Cohab, PCE/PA, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igepps, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação ParaPaz.

Dia 31 (quinta-feira) – Seduc (capital e interior).

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará