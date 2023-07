Estado investe mais de R$ 5,5 milhões em obras no Lago Grande, em Santarém

Em um investimento histórico na região – mais de R$ 5,5 milhões -, o Governo do Pará, em parceria com a Prefeitura de Santarém, executa obras de infraestrutura e saneamento. A entrega de várias dessas obras integrou a programação comemorativa pelos 362 anos de fundação de Santarém, que se estendeu até julho em cinco comunidades da região do Lago Grande. Entre as obras estão quatro microssistemas de abastecimento de água e uma ponte em madeira, que beneficiam moradores de 13 comunidades.

Na Comunidade de Piraquara foi entregue no último dia 19 de julho a ponte de 440 metros, com iluminação de LED, interligando com a Comunidade de Novo Paraíso. A ponte beneficia diretamente 13 comunidades do Lago Grande, resolvendo um problema de mobilidade que se arrastou por décadas.

Ao ver a obra finalmente concluída, o presidente da Associação da Comunidade de Piraquara, Orivando Farias, contou que “era muito difícil o acesso dos moradores. Era um desejo de décadas na comunidade. Por várias e várias vezes, ficávamos ilhados, e o Governo atual tornou esse sonho realidade. Agradeço ao governo atual, que ouviu os anseios dos moradores e tornou esse sonho possível”.

A obra resulta do convênio firmado entre o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), e Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. O recurso foi pleiteado pelo ex-deputado estadual e atual secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós.

Água e saúde – O desejo de ter água potável nas torneiras foi concretizado para os moradores da Comunidade de Pindorama, com a entrega do microssistema, que inclui um poço de 120 metros, bomba de 7 CV trifásica, estrutura elevada em concreto pré-moldado e dois reservatórios (com capacidade de 40 mil litros), sistema de tratamento de água (clorador), 3.872 metros de rede de distribuição e 130 ligações domiciliares.

A obra teve um investimento total de R$ 661.354,52, sendo R$ 595.219,07 do Tesouro estadual, e R$ 66.135,45 de contrapartida municipal.

Na Comunidade de Paissandu, o microssistema de abastecimento de água mudou a vida de 190 famílias. A obra inclui poço profundo de 130 metros; bomba de 10 CV trifásica; estrutura elevada em concreto pré-moldado para sustentação de três reservatórios, com capacidade de 60 mil litros; sistema de tratamento de água (clorador); 5.519 metros de rede de distribuição e 190 ligações domiciliares.

O valor total da obra é de R$ 752.917,09, com R$ 677.625,38 investidos pelo Estado e R$ 75.291,71, pela prefeitura.

O presidente da Associação de Moradores, Paulo Onete, informou que a comunidade já possuía um sistema de água, porém funcionava de forma deficitária. Agora, com o novo sistema, o serviço foi ampliado. “É dia de comemorar, de agradecer ao nosso governador, ao nosso prefeito, e a todos que ajudaram a tornar isso uma realidade”, acrescentou.

Nova realidade – Na Comunidade Lírio dos Vales, o presidente da Associação Comunitária, Mizal Vasconcelos, afirmou que agora os moradores vivem em uma nova realidade, por isso agradeceu a agilidade na entrega da obra. “Agora temos água de qualidade. A única palavra que resume esse momento é gratidão”, disse.

A estrutura que garante o abastecimento é formada por um poço profundo de 120 metros; bomba de 6 CV trifásica; estrutura elevada em concreto pré-moldado para sustentação de um conjunto de dois reservatórios, com capacidade de 30 mil litros; sistema de tratamento de água (clorador); 2.307 metros de rede de distribuição e 90 ligações domiciliares.

Do valor total da obra – R$ 460.649,11 -, o Estado investiu R$ 414.584,20, e a prefeitura, R$ 46.064,91.

Na Vila Nova Uruari, os moradores fizeram festa na entrega do microssistema de água.

“Era um sonho antigo, e fico feliz pelo empreendimento, pela conquista muito grande. Agora, teremos água de qualidade”, destacou a presidente da comunidade, Maria Agenilce.

O microssistema tem um poço profundo de 120 metros; bomba de 6 CV trifásica; estrutura elevada em concreto pré-moldado para sustentação de dois reservatórios, com capacidade de 30 mil litros; sistema de tratamento de água (clorador); 3.069 metros de rede de distribuição e 90 ligações domiciliares.

A obra totaliza um investimento de R$ 495.233,76, dos quais R$ 445.710,38 do Tesouro do Estado, e R$ 49.523,38 do município.

Na região do Lago Grande, ainda no dia 19, foi assinada a Ordem de Serviço para construção de escadaria na Vila Socorro, para oferecer maior segurança aos moradores, principalmente devido à erosão. A obra permitirá a drenagem de águas pluviais e a proteção do patrimônio cultural da Vila, que tem praça e igreja próximo à área do cais de contenção.

A obra de infraestrutura totaliza R$ 1.052.389,99, sendo R$ 947.150,99 investidos pelo governo do Estado, e R$ 105.239,00 a contrapartida da prefeitura.

Obras na zona rural – O secretário José Maria Tapajós, presente nas entregas das obras, destacou a importância da destinação de recursos para a área rural de Santarém. “Ao longo de meu mandato procurei destinar recursos não somente para a área urbana, mas principalmente para a zona rural. Isso só foi possível através da parceria com o governador Helder Barbalho, que sempre atendeu às nossas solicitações, nos ajudando a melhorar o atendimento na zona rural, e também através do prefeito Nélio Aguiar. Santarém é uma cidade que se diferencia, já que temos muitas comunidades na região de várzea”, disse o ex-parlamentar, autor das emendas que permitiram os investimentos.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, ressaltou a consolidação de investimentos e a transformação da região do Lago Grande por meio de obras essenciais. “Um dia histórico para a população da região do Lago Grande, que vai usufruir de importantes obras esperadas por todos há décadas, e que somente se concretizaram em nossa gestão. São investimentos que trazem impactos positivos e garantem qualidade de vida. Um dia muito especial e para comemorar”, afirmou o gestor municipal.

Texto: Ronilma Santos – Ascom/SRGBA

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação