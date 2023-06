Estado investe mais R$ 600 mil para habitação e linhas de crédito em Maracanã￼￼

“Estamos trabalhando com a oferta de microcrédito para empreendedores locais e apoio com programas habitacionais para fomentar a construção de casas em melhores condições para os moradores da cidade“, destacou Helder Barbalho. A afirmação foi dita hoje (09 de junho), durante a entrega de 60 cheques do programa Sua Casa e de 60 cartas de crédito do Credcidadão. A cerimônia de entrega ocorreu na cidade de Maracanã, região nordeste paraense

No total, a Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) investiu, por meio do Sua Casa, mais de R$ 440 mil. O recurso repassado aos moradores garante a aquisição de material de construção e auxilia no pagamento dos profissionais contratados para o serviço.

O Sua Casa concede a quantia de até R$ 21 mil para a construção, reconstrução e ampliação de moradias. De acordo com o presidente da Cohab, Luís André Guedes, todas as famílias beneficiadas hoje receberam cheques referentes à última parcela do programa. “Com a entrega desta sexta-feira, os moradores recebem a segunda parcela do programa. Desta forma, todos recebem apoio para finalizar a construção do sonho da casa própria. Isso só é possível porque os moradores realizaram a utilização adequada da primeira etapa e fizeram ainda a prestação de contas, conforme previsto”, explicou o governador.

Crédito

Além do Sua Casa, a economia local recebeu investimentos diretos do programa Credcidadão. A iniciativa concede linhas de crédito para estimular a economia e investir no comércio local. Um microcrédito com juros baixos, no máximo de 1% ao mês, que pode ser renovado.

Mais de R$ 50 milhões serão disponibilizados pelo Estado a trabalhadores que buscam empreender no mercado paraense em 2023, por meio do CredCidadão. Ampliado com novas linhas de crédito e juros reduzidos, os empréstimos podem chegar a R$ 10 mil. O fortalecimento das políticas de desenvolvimento é uma das determinações do governador Helder Barbalho e inclui pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Sessenta cartas de crédito foram entregues para microempreendedores da economia formal, informal e criativa. Além de peixeiros, trabalhadores da agricultura familiar, artesãos, costureiras, vendedores ambulantes. O investimento totaliza 180 mil reais”, contou o diretor do Credicidadão, Braselino Assunção.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará