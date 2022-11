Estado lança investimento histórico de R$ 30 milhões na cultura do Pará

O governador Helder Barbalho oficializou nesta segunda-feira (31) os lançamentos do Programa #CulturaPará e de mais um edital da Lei Semear. O evento, realizado na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), no prédio do Centur, em Belém, teve a participação de mais de 200 pessoas. Um investimento via Lei Semear de R$ 15 milhões, montante cinco vezes maior que o previsto no edital anterior, foi anunciado pelo governador Helder Barbalho.

“Hoje estamos aqui para fazer o lançamento de um conjunto de recursos para fortalecer a cultura do nosso Estado”, ressaltou o governador, ao lado da primeira-dama, Daniela Barbalho.

Em relação ao Programa #CulturaPará, o governo prevê mais R$ 15 milhões, por meio de editais, que vão contemplar projetos de todo o território paraense. “A partir desses recursos, todos os fazedores de cultura poderão ter também esta oportunidade”, reiterou o governador.

Investimento histórico – O presidente da FCP, Guilherme Relvas, definiu a iniciativa do Estado de repassar R$ 30 milhões como o maior pacote de investimentos para o setor cultural na história do Pará. “Nós estaremos lançando 15 anos de investimento de uma vez só. Isso é histórico”, destacou o gestor, ressaltando a importância de antecipar o edital do Programa Semear. “Há muito tempo que a gente ouve os anseios dessa comunidade, que quer ser certificada o quanto antes, para que tenha mais condições de resolver todas as tratativas de captação”, informou.

Segundo Guilherme Relvas, o Programa está sendo lançado no final do ano para que até fevereiro de 2023 os produtores tenham a carta de aprovação de seus projetos, para obter a captação de recursos de forma mais viável. “Nossos editais trazem perspectivas de investimento da maior parte dos recursos para o interior do Estado”, frisou o presidente da Fundação Cultural.

“Tudo isso é fruto do processo de diálogo que fizemos com a sociedade civil. Agora, estamos aqui consolidando com muita felicidade esse momento ímpar, de R$ 30 milhões em investimentos, em um pacote só do setor cultural”, acrescentou Guilherme Relvas.

Texto: Álvaro Frota e Kalylle Isse – Ascom/FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Marco Santos