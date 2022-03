Estado lança Programa Qualifica Pará e incentiva novas oportunidades profissionais

Determinado a reduzir as taxas de desemprego e da informalidade no mercado de trabalho, o governo do Estado lançou, na manhã desta quarta-feira, 16, o “Qualifica Pará”, o maior programa de qualificação profissional do Pará. São 45 cursos destinados à execução de 1.452 turmas. As áreas de atuação são diversas, entre elas, manutenção de celular, auxiliar de pedreiro, mecânico de motor, hidráulico, pintor de obras, habilidade em salão de beleza, cuidador de idosos, assistente administrativo, entre outros nos ramos de estética e culinária para qualificação profissional que estarão à disposição dos 144 municípios paraenses.



Trata-se de um investimento de R$ 53 milhões, que além de oportunizar novas habilidades para o mercado, prevê a oferta de microcrédito como apoio para a compra de equipamentos e estruturação de negócios aos profissionais. “É fundamental que nós possamos aprimorar a mão de obra, qualificar a nossa juventude para o mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo”, destacou o governador Helder Barbalho durante o ato de lançamento do Programa.



O governador enfatizou que o “Qualifica Pará” foi idealizado para assegurar a inserção e a reinserção de pessoas no mercado de trabalho. “Esse é o enfoque central do Qualifica Pará: poder fazer com que 30 mil pessoas sejam qualificadas, aprimorando de acordo com a sua expectativa de emprego e vocação profissional”, frisou Barbalho.



Helder falou ainda sobre o incentivo com a oferta do microcrédito no valor de R$ 500 a R$ 5 mil, que será gerenciado pelo Banco do Estado do Pará – Banpará.



“Além da oferta de cursos, também estamos oportunizando microcrédito para a qualificação resultar também na abertura de empreendimento próprio, oportunidade de renda com o talento de cada um, para sustentar a si e sua família, além de ajudar a desenvolver o Estado do Pará”, acrescentou o governador. As áreas de destaque do Programa Qualifica Pará são as de serviço e comércio, com cursos de manutenção de celular, auxiliar de pedreiro, mecânico de moto, cuidador de idosos, assistente administrativo, pintor de obras, entre outros, na área de estética e culinária.



OPORTUNIDADE

Para Edvaldo Aquino, morador de Bujaru que realizou o curso de culinária durante uma turma de formação embrionária do Programa, poder contar com este aprimoramento foi muito importante. “Neste curso eu aprendi técnicas diferentes e isso é muito gratificante”, observou o trabalhador.

Edvaldo Aquino contou que há 12 anos trabalha no ramo de vendas de comidas típicas paraenses, como a maniçoba, tucupi e pimenta regional. “Vi no curso um leque de aprendizado. Eu precisava aprender um pouco mais e a profissionalizar o meu trabalho. Com essa qualificação vai melhorar muito a minha questão financeira, e fora que vai circular também mais dinheiro no município, melhorando também para o meu vizinho e para todo mundo. Eu trabalho com a macaxeira, com o tucupi que é retirado da mandioca, com o jambu e tudo que se planta no município a gente colhe para fazer um prato. Isso é uma valorização também dos ingredientes locais”, comemorou Edvaldo Aquino.



De acordo com Inocêncio Gasparin, titular da Secretaria de Estado de Assistência, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER), pasta responsável pela condução do Programa Qualifica Pará, a população paraense conta a partir de agora com uma importante ação de potencialização do empreendedorismo local, Secretário também falou da importância de dar esse certificado para esses 1.200 na data de hoje em todo do projeto vai ser no total de 30.000 certificados em diversas áreas profissionais fazendo com que essas pessoas têm tenha uma qualificação e emprego trabalho e renda no Estado do Pará, presente também no evento os diretores da SEASTER Miriquinho Batista – Secretária Adjunto de Trabalho Emprego e Renda – SEASTER, Nazareno Santos – Diretor de Qualificação Profissional – SEASTER e Cristiano Martins Chefe Gabinete da Secretaria – SEATER

“Dentre as dezenas de ações do Governo do Estado, é uma forma de reinserção no mercado de trabalho ou em atividades de empreendedorismo. Conseguimos estruturar um dos maiores programas de qualificação da história do Pará. Com a qualificação e a linha de microcrédito, o investimento chega aos 144 municípios, de acordo com a vocação econômica de cada região”, destacou o titular da Seaster.



Os valores referentes ao microcrédito serão gerenciados pelo Banco do Estado do Pará (Banpará). Somente na região Guajará serão abertas 239 turmas, com mais de 4 mil educandos qualificados com valor de investimento em R$ 9.080.279,31. “O objetivo é viabilizar o desenvolvimento das atividades as quais eles receberam treinamento. Para isso, depois de receber o diploma, eles podem se dirigir a qualquer agência do Banpará que estará apta para atendê-los. O valor varia de acordo com a necessidade e ramo da atividade”, comentou Ruth Pimentel Méllo, presidente da instituição financeira.

Imagens: Ray Nonato