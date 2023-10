Estado leva ajuda humanitária para moradores de Cametá

Mais de 2.800 famílias do município de Cametá receberam nesta sexta-feira (27), cestas de alimentos e kits dormitório. A ajuda humanitária foi uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a prefeitura municipal, para apoiar comunidades afetadas por alagamentos que atingiram a região. A vice-governadora esteve no ato de entrega. A ação contou com suporte do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Governo Federal.

“A união de todos ajuda com que a gente consiga melhorar a vida da população. Hoje estamos chegando com essa ajuda humanitária, mas temos obras aqui na cidade, como a Usina da Paz, e outras ações. Essa união tem sido construída nesse Estado para benefício da comunidade”, pontuou a vice-governadora Hana Ghassan.

A dona de casa Marcilene Gomes Almeida, moradora do bairro São Benedito, ainda não conseguiu se recuperar dos prejuízos que teve meses depois de a água ter invadido a casa dela. “Minha casa foi uma das mais afetadas do bairro e como eu não tô trabalhando, ainda não consegui resolver o problema. Essa cesta veio numa boa hora e vai ajudar muito”, agradeceu a moradora cadastrada no Programa Recomeçar.

Estado entrega auditório da Uepa – Campus XVIII, Cametá: novo prédio aberto para comunidade acadêmica vai beneficiar toda a região de integração do Baixo Tocantins, alcançada pela universidade. O auditório possui a capacidade para 150 lugares e beneficiará mais de 300 alunos matriculados nos cursos de Licenciatura Plena em Química, Ciências Biologias e Física, além dos cursos de Tecnologia de Alimentos, Biomedicina e Letras – Libras.

O investimento foi de R$ 772.994,40. O auditório ocupa uma área de 331,43m² com sala de apoio, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência (PcD), área de circulação, área livre e passarela. O projeto foi desenvolvido pela Coordenação de Arquitetura e Engenharia (CAE) da Universidade.

Instalação Portuária Pública de Cametá – a vice-governadora Hana Ghassan participou ainda da entrega do terminal hidroviário do município. A estrutura construída pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) tem capacidade para atender até 300 pessoas embarcando simultaneamente. São 5 mil m2 de área construída. O empreendimento tem capacidade de atracação de embarcações de aproximadamente 25 metros de comprimento, podendo fazer em torno de 2 mil operações de embarque e desembarque e com público estimado em torno de 20 mil passageiros por mês. Os recursos investidos na construção foram de R$ 5 milhões.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará