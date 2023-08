Estado leva vacinas contra 19 doenças a trabalhadores e frequentadores do Ver-o-Peso

Uma grande ação no Mercado do Ver-o-Peso neste sábado (19), em Belém, marcou o Dia D da Campanha de Multivacinação no Pará. Equipes da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) deram suporte aos 144 municípios do Estado, e ofereceram vacinação em todas as Usinas da Paz. Pela manhã, houve grande procura por pessoas que trabalham ou frequentam o Ver-o-Peso pelas vacinas que protegem contra 19 doenças preveníveis, com as doses tomadas corretamente. No local foram 120 vacinas aplicadas. Pelo perfil do público que circulou pela feira, a procura maior foi de imunizantes para adultos, principalmente contra Influenza e a bivalente contra Covid-19.

Uma das pessoas que receberam a vacina contra Covid-19 foi o feirante Manoel Rendeiro, que também atua como DJ e coordenador do Instituto Ver-o-Peso. Além da imunização, ele aproveitou para aferir a pressão arterial, serviço também disponível na ação. “É uma oportunidade muito boa para nós, que temos pouco tempo no dia a dia, com trabalho constante e sem folga, para ir atrás de vacina. Agradeço ao governo do Estado por trazer a vacina para gente”, disse Manoel.

Campanha continua – Acompanhada pela mãe, Emanuelle Antunes, 11 anos, tomou as doses contra Covid-19 e Influenza. Michelle Freitas, mãe da menina, contou que “estávamos passeando pela feira e logo viemos atrás. A saúde é muito importante. Estou fazendo meu papel de mãe, e trouxe a minha filha para tomar as vacinas que estavam em atraso”.

Quem não teve a oportunidade de se vacinar ou levar os filhos para garantir a proteção no Dia D ainda tem tempo de se imunizar. A Campanha de Multivacinação continua até o próximo sábado (26).

Os 144 municípios do Pará estão abastecidos com as seguintes vacinas: BCG (contra tuberculose), Hepatite A, Hepatite B, Pentavalente, Tetravalente, Tríplice Viral, Tetraviral, DTP, Poliomielite, Poliomielite Oral, Rotavírus Humano, Pneumocócica, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, HPV, dT e Febre Amarela. Além das vacinas para crianças e adolescentes, a campanha disponibilizará para adultos os imunizantes contra Hepatite B, Influenza e dT.

Texto: Edilson Teixeira – Ascom/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará