Estado nomeia todos os aprovados do concurso da Fundação Santa Casa

A saúde é uma das prioridades da atual gestão, e para aprimorar a qualidade, a eficiência e a equidade na prestação de serviços de saúde à população, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), publicou hoje (18), no Diário Oficial do Estado, edição nº 35,648, uma nova convocação do concurso C-217 da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Esta é a segunda convocação contendo 110 candidatos aprovados. Com esta nomeação, o Governo do Estado convoca 100% dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no concurso.

“Quero me dirigir a você, que foi aprovado. Que foi aprovado no concurso da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Publicamos no Diário Oficial do Estado, a convocação final dos nossos aprovados. Desta forma, nós estamos chamando técnicos de enfermagem, médicos, assistentes administrativos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Enfim, estamos ampliando um leque de profissionais para esta instituição que é centenária e super respeitada no nosso Estado. Parabéns a você, que passou nesse concurso. Este é um Estado que faz concurso, e que chama os aprovados. E nós estamos aqui para dar esta bela notícia e para parabenizar você. Venha ser servidor estadual junto conosco e trabalhar nesta instituição que orgulha o Estado do Pará”, afirmou Elieth de Fátima Braga, secretária de Estado de Planejamento e Administração.

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, em 12 de outubro passado, a convocação de 125 novos servidores aprovados no concurso. O edital ofertou 250 vagas e mais cadastro reserva, sendo 107 para nível médio e 143 para nível superior. Cerca de 14 mil pessoas realizaram a prova, resultando em 235 candidatos aprovados dentro do número de vagas.

A banca responsável pela realização do certame foi o Centro de Extensão, Treinamento e aperfeiçoamento Profissional LTDA (CETAP).

O concurso C-217 ofertou vagas em diversos cargos como assistente administrativo, assistente de informática, técnico de contabilidade, técnico de enfermagem, analista de sistemas, engenheiro civil, estatístico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e médico para várias especialidades.

Este é mais um importante incremento para o funcionalismo público, fortalecendo a saúde pública do Estado e possibilitando melhoria no atendimento à população.

Fonte: Agência PArá/Foto: David Alves/Ag Pará