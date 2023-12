Estado paga segunda parcela do 13° para mais de 107 mil servidores já a partir do dia 13

O governador do Estado, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan Tuma, anunciaram, nesta quinta-feira (7), por meio das redes sociais, a antecipação da segunda parcela do 13° salário, para o funcionalismo público estadual. Com esta medida, o governo do Pará estará injetando R$ 462 milhões, na economia paraense. A primeira parcela foi paga em outubro, antes do Círio de Nazaré.

“Tudo bem, pessoal? Eu e a Hana demos uma pausa rápida aqui na COP para dar uma mensagem muito especial aos nossos servidores públicos. Na próxima semana, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, nós estaremos pagando a segunda parcela do 13º. Portanto, você, servidor público do Estado que tanto ajuda a gente a fazer a transformação do nosso Pará, se planeje, se prepare, 13º caindo na conta, vem com a gente, e muita disposição para continuar. Bora trabalhar”, comunicou sorrindo o governador do Estado, Helder Barbalho.

O pagamento será feito, de 13 a 15 de dezembro. A concessão do benefício ocorre no momento em que o paraense se prepara para as festas de o Natal e Ano Novo.

“É isso, 107 mil servidores serão beneficiados com o pagamento do 13º, dinheiro na conta”, acrescentou a vice-governadora, Hana Ghassan Tuma.

A ação do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), beneficiará diretamente mais de 107 mil servidores, garantindo o direito àqueles que cumprem um papel fundamental no desenvolvimento do Estado: servir à população.

Esse é o quinto ano consecutivo que o governo estadual antecipa tanto a primeira quanto a segunda parcela do 13º salário. A medida vem sendo adotada desde o ano de 2019.

“Ao meu ver, a antecipação do décimo terceiro é um cuidado que se tem com o servidor. É valorizar todo o empenho que tivemos durante o ano e, sermos retribuídos com esta antecipação. O mês de dezembro é sempre um período que gastamos um pouco mais e, com esta parcela, nos possibilita uma melhor programação para as festas de fim de ano. Fico muito satisfeito com este olhar diferenciado que os gestores têm com os servidores públicos”, disse Fábio Laredo, servidor público estadual.

A segunda parcela vai injetar na economia estadual 462 milhões de reais, beneficiando os servidores mas também os diversos setores da economia local. Com mais recursos disponíveis, espera-se um aumento nas atividades comerciais, varejistas, e de serviços, em geral.

Além disso, a antecipação do 13º salário contribui para a estabilidade econômica dos servidores, permitindo que planejem suas despesas com maior segurança. Isso também se reflete na movimentação dos setores de serviços, impulsionando o crescimento econômico nos 144 municípios.

Serão pagos, primeiramente, os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Seplad. O pagamento será concluído no dia 15 de dezembro com o pagamento dos servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

Calendário de pagamento:

Dia 13 (Quarta – feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 14 (Quinta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, PGE, Sedap, Seaf, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Seop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Semu, Seirdh, Sepi, Secir, NGTM, NGPM, NEPMV, NGPR, Seac, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Adepará, Agetran, Arcon, Ceasa, Codec, Cohab, PCE/PA, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev (IGEPPS), IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação ParaPaz.

Dia 15 (Sexta-feira) – Seduc (capital e interior).

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Lelis/Ag Pará